U Srbiji su u tijeku uhićenja vlasnika i radnika tvrtke koja je sudjelovala u rekonstrukciji Željezničke stanice u Novom Sadu na kojoj je 1. studenog prošle godine poginulo 15, a teško ozlijeđeno dvoje ljudi.

Riječ je tvrtki Starting d.o.o., a tu vijest objavio je zastupnik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković.

"Upravo je u procesu uhićenje vlasnika i radnika firme Starting d.o.o, izvođača na rekonstrukciji nadstrešnice u Novom Sadu! Sustav je proradio poslije tri mjeseca! Sustav (SNS) je štitio i, da nije bilo prosvjeda, nikad se ovo ne bi dogodilo", napisao je Stanković na društvenoj mreži X.

Upravo je u procesu hapšenje vlasnika i radnika firme Starting doo izvođača na rekonstrukciji nadstrešnice u Novom Sadu! ⚠️⚠️⚠️



Sistem je proradio posle 3 meseca !?



Sistem (SNS) je štitio, i da nije bilo protesta nikad se ovo ne bi desilo!



Uskoro više informacija!!! — Djordje Stanković (@djordjes89) January 27, 2025

Kako piše Nova.rs., inženjer Zoran Đajić, koji je do lipnja 2023. godine radio kao konzultant na projektu rekonstrukcije, izjavio je da je tvrtka Starting d.o.o., koja je bila glavni podizvođač radova, ignorirala sve što je tražilo nadzor, uključujući i zahtjeve koje je dao Đajić.

Osim rekonstrukcije Željezničke stanice, ova je tvrtka bila angažirana i na nizu državnih projekata, poput rekonstrukcije i izgradnje pruga u Srbiji, izvođenju radova u Kliničkom centru, kao i zatvora u Pančevu.

Između ostalog su bili angažirani i na izgradnji Beograda na vodi. U posljednje četiri godine ostvarili su prihode od čak 250 milijuna eura.

"Kada smo provjeravali u kakvom je stanju mramor na fasadi i došli do krovnog dijela, tražio sam da se skine pročelje i očisti od smeća, tog lošeg betona, i da se stave nove ploče, ali oni to nisu htjeli. Tvrtka Starting nije to htjela napraviti iako sam to nekoliko puta zahtijevao, vidjevši kakvo je stanje betona ispod mramornih ploča sa strane. Rekao sam istražiteljima da je beton iza skinutih mramornih ploča s pročelja propao. Da smo to skinuli, možda bismo vidjeli da su kablovi korodirali. Nažalost, umjesto da taj mramor skinu, oni su ga samo prebojili", rekao je ranije Đajić i nastavio.

"Starting se ponašao bahato i neprofesionalno, ali im je to tolerirano. Ne znam tko je iza njih stajao da su se mogli tako ponašati. Bilo tko drugi ne bi mogao sebi to dozvoliti jer bi izgubio posao. Iako su bili glavni podizvođač, u hijerarhiji odmah ispod kineskih firmi koje su dobile posao, za njih nisu znali ni istražitelji kojima sam dao iskaz", istaknuo je Đajić.

Pročitajte i ovo Jeste li ga vidjeli? Intenzivna potraga u tijeku: Nestao maloljetnik, pronađen njegov bicikl

Pročitajte i ovo optužene bugarske vlasti Trojica tinejdžera pronađena mrtva u šumi, a onda su otisci u snijegu otkrili zastrašujuću istinu

Pročitajte i ovo Je li jeftinije? FOTO Pogledajte cijene namirnica u trgovinama u Austriji