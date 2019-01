Otavski gradonačelnik Jim Watson rekao je novinarima da su dva putnika i osoba koja je čekala na postaji poginuli u "užasnoj" nesreći.

Troje ljudi je poginulo, a 23 je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Ottawi kad se gradski autobus zaletio u autobusnu postaju u gradskoj četvrti Westboro u petak navečer.

Otavski gradonačelnik Jim Watson rekao je novinarima da su dva putnika i osoba koja je čekala na postaji poginuli u "užasnoj" nesreći.

@CBCOttawa here is a video of the bus crash scene at the Westboro station pic.twitter.com/lCvqvgIWmE