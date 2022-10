Novi krug sankcija Rusiji, 'opekao' je i Srbiju koja više neće smjeti uvoziti rusku naftu preko JANAF-a.

Osmi paket sankcija Rusiji koji je jučer izglasala Europska unija, dotakla se i Srbije.

Tranzit sirove ruske nafte preko Hrvatske za zemlje zapadnog Balkana više neće biti moguć. Izuzetak neće biti ni Srbija zbog svog stava o ratu u Ukrajini, odnosno činjenici da ne podržava sankcije Rusiji.

Mišljenje pojedinih članica bilo je kako Rusija ne smije profitirati od izuzetka, odnosno da je se ne bi smjelo na taj način nagraditi za neusklađivanje sa stajalištima EU.

Nova.rs prenosi reakcije srpskih, kako pišu, režimskih medija koji govore da je odluka šokirala Aleksandra Vučića. On smatra, kako se navodi, da je Hrvatska najodgovornija za blokadu. O tome se još službeno nije oglasio, ali trebao bi uskoro.

Glavni razlog zbog kojeg je Vučić nezadovoljan odlukom EU-a je taj što je, kako se ističe, Bugarska, u kojoj posluje ruski Lukoil, dobila izuzeće.

"Očekujte veliku bitku"

Informer piše da je Vučić "besan kao ris". U naslovu pišu kako će već danas. na summitu Europske političke zajednice u Pragu, kolegama iz EU direktno reći da je to strašan skandal.

"Nema više diplomacije i uvijanja! Stvari se moraju nazvati pravim imenom. A ovo je najstrašnije licemjerje! Odluka EU, da na prijedlog Hrvatske, kazni Srbiju je ozbiljan problem! Posle te i takve odluke očigledno je da Bruxelles na Srbiju ne gleda kao na ravnopravnog partnera, nego kao na nekakvog neprijatelja!", rekao je sugovornik iz za Informer.

"Pa, kako su to, molim vas, procijenili da su Bugari u ekonomskom problemu, pa oni mogu uvoziti rusku naftu, a Srbija kao nije u tom problemu?! Strašno licemjerje, odvratna dvoličnost, najprljavija politika. Eto, to je ovo što radi EU! I to će im danas u Pragu predsjednik Vučić u lice reći. Očekujte veliku bitku za interese Srbije", nastavio je sugovornik.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da ova odluka sve promijenila.

"Govorila sam da će predsjednik biti pod ogromnim pritiskom. Danas, nakon ove sramotne odluke Europske unije, Vučić će dati žestok odgovor na sankcije na kojima je inzistirala Hrvatska. To da oni iz paketa sankcija izuzmu neke članice Unije, ali da na eksplicitan zahtjev Hrvatske to naprave Srbiji. Našoj zemlji izbijaju iz džepa stotine miliona eura", rekla je Brnabić na TV Hepi, prenosi Nova.