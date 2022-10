Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je potpisao aneksiju osvojenih ukrajinskih područja. Zastupnici ruskog parlamenta ponovno zveckaju nuklearnim oružjem, dok istovremeno ukrajinske snage bilježe velike uspjehe oslobađajući u svojem protunapadu grad za gradom.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pohvalio je ukrajinski narod i snage

Ukrajinci snažno napreduju na istočnoj bojišnici

Zelenski: "Ukrajina je oslobodila još tri mjesta u regiji Herson"

Ruske trupe povlače se s istoka i juga zemlje

Rusi brutalno granatirali Zaporižju. U napadu uništene stambene zgrade

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:



11:11 Proputinov pristaša rasplakao se na ruskoj državnoj televiziji proglasivši sve one koji ne žele umrijeti u ratu kao "trulež i smeće".

Tijekom intervjua, Boris Korčevnikov rekao je da je tužno što neki Rusi "ne razumiju čemu ovaj rat".

Govorio je o domoljublju i pitao se zašto neke ljude nije dirnulo ono što su vidjeli da se događa ruskim vojnicima u ratu.

"Ako ni tada ne možeš promijeniti svoj odnos prema svojoj zemlji, ti si izgubljen slučaj, ti si ništa, ti si nula. Nema potrebe učiti čovječanstvo patriotizmu ili ljubavi. Ti si propadanje, ti si smeće", dodao je.

Crying Russian propagandist accused those who don’t want to die in Russia’s war of being “a zero, decay and garbage.” Despondent, he wept live on-air, urging others to join the battle, but didn’t express any desire to do so himself. More in my article ⤵️https://t.co/uhCtxy8Tz4 pic.twitter.com/s6u99PSAHO — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 5, 2022

SAD troši stotine milijuna dolara na lijekove protiv radijacije

11:00 SAD je potrošio 290 milijuna dolara na lijekove protiv radijacije nakon što je Vladimir Putin upozorio Zapad da je spreman upotrijebiti nuklearno oružje za obranu Rusije.

Vlada je kupila značajnu zalihu lijeka Nplate, koji stimulira tjelesnu proizvodnju trombocita i smanjuje krvarenje izazvano zračenjem, prema US Health and Human Services (HSS).

Human Services su zanijekali da je ovaj potez odgovor na tekuću rusku invaziju na Ukrajinu i umjesto toga je rekao da je to "dio dugotrajnih, stalnih napora da se bolje pripremimo za spašavanje života nakon radioloških i nuklearnih hitnih slučajeva".

10:54 Ukrajinski guverner Donecka, Pavlo Kirilenko rekao je da su ruske snage tijekom noći granatirale duž linije fronta na više lokacija. Izvijestio je da je jedan civil ranjen, ali da su u nekoliko naselja oštećene kuće, piše Guardian.

10:45 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva danas je objavilo ovu kartu o tome kako procjenjuje najnoviju teritorijalnu situaciju na terenu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/M2JV8VyFAh



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dHL65oRl6y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 6, 2022

Najveći ukrajinski opskrbljivač oružjem - Rusija

10:37 Istraga koju je proveo Wall Street Journal (WSJ) otkrila je da je Rusija nehotično postala najveći opskrbljivač Ukrajine oružjem u ratu, time nadmašivši ogromne zalihe oružje koje dolaze sa Zapada.

Tijekom sukoba rusko oružje koje su zaplijenile i koristile ukrajinske snage uključuje tenkove, haubice i topove. U izvješću se tvrdi da ovo izvlačenje pomaže snagama da preuzmu dijelove istočne regije Donjecka, uključujući grad Liman, koji je ponovno zauzet prošlog vikenda nakon što su se povukle snage Kremlja.

WSJ citira zamjenika načelnika glavnog stožera ukrajinskog bataljuna, Ruslana Andrikia, koji je rekao da je jedan bataljun zaplijenio 10 modernih tenkova T-80 i pet samohodnih haubica 2S5 Giatsint kalibra 152 mm nakon što je prošlog mjeseca ušao u grad Izjum.

"Imamo toliko trofeja da ni ne znamo što ćemo s njima. Počeli smo kao pješačka bojna, a sada postajemo mehanizirana bojna", ustvrdio je Andriki.

10:33 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako se nada da će glasovanje na Općoj skupštini UN-a sljedećeg tjedna kojim se osuđuje ruska navodna aneksija ukrajinskog teritorija biti "što je moguće jednoglasnije".

Zelenski se u danas putem video veze obraća Institutu Lowy sa sjedištem u Sydneyu. U svom je uvodnom obraćanju pozvao Australiju da pomogne osigurati premoćno glasanje UN-a protiv ruskih postupaka:

“Tražim od Australije da upotrijebi sav svoj utjecaj kako bi uvjerila što više zemalja da ne ostanu neutralne i da glasaju za međunarodno pravo, a protiv ruske aneksije.”

Prijetnja od novih raketiranja Zaporižje

10:24 Ukrajinski guverner Zaporižje Oleksandr Staruk upozorio je ljude na još jedan napad na još jednu mogućnost ruskog raketiranja tog grada objavivši na svom Telegramu: "Pažnja. Još jedan neprijateljski raketni napad. Ostanite u skloništima”.

10:20 Rusija je ispalila dvije rakete na grad Hmjelnicki u središnjoj Ukrajini, ali obje su navodno promašile mete.

Na drugim mjestima, Rusija je koristila dronove kamikaze iranske proizvodnje za gađanje gradova Mikolaiva, Harkova i Odese. Ukrajinska vojska kaže da je uspjela oboriti 18 dodatnih dronova prije nego što su stigli do Odese i Mikolajeva, piše Guardian.

U Rusiji raste potražnja za antidepresivima

10:16 Prodaja antidepresiva u ljekarnama skočila je u Rusiji nakon što je predsjednik Vladimir Putin donio odluku o djelomičnoj mobilizaciji za rat u Ukrajini, izvijestila je državna novinska agencija.

Prodaja je skočila za 120 posto u tjednu od 19. do 25. rujna, izvijestila je novinska agencija TASS, pozivajući se na podatke istraživača farmaceutskog tržišta DSM-a.

Čelnica Saveza farmaceutskih udruženja Viktorija Presnjakova izjavila je državnoj agenciji da je od početka rata u Rusiji krajem veljače potražnja za antidepresivima, tabletama za spavanje i tabletama za smirenje značajno porasla u usporedbi s prethodnim godinama.

Prema njezinim riječima, ima mnogo pacijenata kojima su prvi put propisani takvi lijekovi. Istaknula je da stanovništvo kupuje i lijekove bez recepta kako bi se smirili.

Mnogi lijekovi za koje je drugdje u Europi potreban recept mogu se jednostavno kupiti u ljekarnama u Rusiji.

10:11 Liderica demokratske bjeloruske oporbe koja se nalazi u egzilu, Sviatlana Tsikhanouskaja, komentirala je današnje napade na Zaporižju, rekavši:

"Ruski napad na stambene zgrade u Zaporižju još je jedan sramotan čin terora nad stanovništvom Ukrajine. Tisuće nevinih odraslih i djece platili su životima za Putinov i Lukašenkov rat. Gube na bojnom polju i osvećuju se civilima"

The Russian attack on residential buildings in #Zaporizhzhia is another shameful act of terror against the population of 🇺🇦. Thousands of innocent adults & children have paid with their lives for Putin & Lukashenka's war. They lose on the battlefield & take revenge on civilians. pic.twitter.com/GHdm5oBIYr — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) October 6, 2022

10:08 Ukrajinski ministar obrane Oleksi Reznikov podijelio je animiranu kartu za koju tvrdi da prikazuje područja zemlje koja su ukrajinske trupe ponovno zauzele usred svoje protuofenzive.

Karta prikazuje oružane snage koje potiskuju ruske snage duž istočnog krila zemlje.

Jučer je viši pomoćnik ukrajinskog predsjednika, Mkhailo Podoljak, rekao da su svi "ruski objekti" na okupiranom ukrajinskom teritoriju legitimni vojni ciljevi, a ukrajinska protuofenziva dio je obrambenog rata.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022

10:05 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom je videoobraćanju kazao da su ukrajinske snage oslobodile još tri mjesta u južnoj regiji Herson.

Rekao je da se radi o naseljima Novovoskresenske, Novohrihorivka i Petropavlivka, koja se nalaze sjeveroistočno od grada Hersona. Ta su naselja oslobođena u posljednja 24 sata, dodao je Zelenskij istaknuvši da se nastavlja ukrajinska protuofenziva.

10:02 Troje od četvero Amerikanca reklo je da bi SAD trebao nastaviti podupirati Ukrajinu unatoč prijetnjama Rusije da bi mogla upotrijebiti nuklearno oružje za zaštitu svog teritorija, pokazala je nova anketa.

Internetska anketa u kojoj je sudjelovalo 1005 Amerikanaca, koju su proveli Reuters i Ipsos, pokazala je da se 73 posto njih slaže da bi SAD trebao nastaviti podržavati Ukrajinu usred ruskih upozorenja da bi mogla iskoristiti svoj nuklearni arsenal.

Međutim, nalazi su također pokazali da većina Amerikanaca, njih 58 postoosjeća strah da zemlja ide prema nuklearnom ratu s Rusijom.

A 65 posto bilo je zabrinuto da bi rat mogao eskalirati ako se Ukrajini osigura oružje većeg dometa koje bi moglo pogoditi samu Rusiju.

Bivši ruski general: "Kremlj treba prestati lagati u svojim izvješćima o ratu"

09:58 Ruski zastupnik Andrej Katapolov kazao je rusko Ministarstvo obrane mora prestati lagati u svojim dnevnim vijestima o ratu.

U intervjuu za rusku televiziju, bivši vojni general rekao je da vlada mora "prestati lagati" svom narodu i pozvao se na vojne novosti koje je Kremlj objavio tijekom Drugog svjetskog rata kada je njemačka vojska krenula prema Rusiji.

Rekao je da su 1941. novosti iz vlade upozorile one u naciji da je "situacija teška" i učinile ih "svjesnima opasnosti u našoj domovini".

Osvrćući se na trenutnu situaciju, dodao je: "Gotovo svako pogranično selo u regiji Belgorod je uništeno", piše Sky News.

09:48 Čelnik UN-ove nuklearne agencije Rafael Mariano Grossi poručio je da odlazi u Kijev kako bi razgovarao o stvaranju sigurnosne zone oko ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižja.

"Potreba za nuklearnom sigurnosnom zonom oko nuklearne elektrane Zaporižja sada je hitnija nego ikad", napisao je na svojem profilu na Twitteru.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

Rusi granatirali stambenu zgradu u važnom gradu

09:18 Rusi su jutros ispalili sedam projektila na ukrajinski grad Zaporižju. Projektili su pogodili stambene zgrade, rekao je guverner Zaporižje Oleksandr Staruk.

U napadu su poginule dvije žene, a najmanje je petero ljudi još uvijek pod ruševinama. Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima, prije zore.

"Spašeno je puno ljudi, među njima i trogodišnja djevojčica, koja je hospitalizirana. Operacija spašavanja i dalje traje", objavio je Staruk na svojem kanalu na Telegramu.

09:08 Tisuće ruskih vojnika pozvalo je ukrajinsku telefonsku liniju uspostavljenu za pomoć onima koji se žele predati, kazao je glasnogovornik ukrajinske vojne obavještajne službe Andrij Jusov.

Telefonska linija pod nazivom "Želim živjeti" zaprimila je posljednjih tjedana oko 2000 poziva Rusa koji su nedavno pozvani u rat, ali čak i onih koji će tek biti pozvani, prenosi Sky News.

"Zovu i pitaju: 'Što da radim ako me pozovu? Što trebam učiniti, koji je pravi način da se predam?'"

08:22 Objavljeni su najnoviji gubici ruske vojske.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Oct. 6, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/ZeOaIrMz5b — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 6, 2022

07:25 Sve veće domaće kritike ruske ''djelomične mobilizacije'' vjerojatno će dovesti Putina do mjesta ministra obrane žrtvenog jarca.

Institut za proučavanje rata rekao je u svojem najnovijem izvješću da će, dok se ruska vojna mobilizacija i dalje suočava s izazovima i negodovanjem javnosti, Vladimir Putin pokušati postaviti ministra obrane Sergeja Šojgua kao žrtvenog jarca, dok će pojačati podršku drugih vojnih frakcija.

Prema stručnjacima, Putin vjerojatno odgovara na neodobravanje kod kuće zbog ruskog rata u Ukrajini približavanjem "radikalnim" elementima svoje baze, uključujući čečenskog čelnika Ramzana Kadirova.

