U snažnim i ledenim olujama diljem Amerike, život je izgubilo najmanje 12 osoba. Na nekim područjima vjetar je na iznimno niskim temperaturama dosegnuo brzinu veću od 115 km/h.

Oko 200 milijuna Amerikanaca osjeća veliku zimsku oluju koja se povezuje s najmanje 12 smrtnih slučajeva uoči blagdanskog vikenda.

Više od 1,5 milijuna ljudi ostalo je bez struje, a više od 5600 letova je u petak otkazano.

🇺🇸❄️A historic and brutal winter storm put some 240 million Americans under severe weather warnings



- US faces holiday travel chaos

- Thousands of flights cancelled

- Major highways closed



