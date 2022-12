Niske temperature koje izazivaju pustoš diljem SAD-a i Kanade mogu dovesti do ozeblina na goloj koži u samo pet do deset minuta, upozoravaju stručnjaci.

Zbog snažne arktičke zimske oluje upozorenja su izdana za više od 135 milijuna ljudi. Područje koje će osjetiti posljedice zimske oluje proteže se sve do Floride i američko-meksičke granice. Nacionalna meteorološka služba (NWS) objavila je da su do kraja ovog tjedna u nekim dijelovima zemlje moguće temperature od -45 Celzijevih stupnjeva.

Zračne luke otkazale su tisuće letova, dok oluja jača. Zahladnjenje bi moglo donijeti najhladniji Božić posljednjih desetljeća, poručuju prognostičari.

Spectacular Sea Smoke on Lake Superior as the last Saltie of the season arrives at the #Port on a rather #cold Winter Solstice.



VC:Duluth Harbour Cam#Snow #WinterStorm #WinterSolstice #Storm #Elliott #blizzardwarning #MIwx #USA pic.twitter.com/eYNdeuUa3S