U ruskim redovima izbila smrtonosna groznica koja uzrokuje krvarenje iz očiju: "Posvuda su"

Zloglasna čečenska jedinica specijalnih snaga poznata kao ruski TikTok vojnici pretrpjela je izbijanje smrtonosne hemoragijske groznice koju šire miševi.

Najmanje tri vojnika iz bataljuna Ahmat, jedinice poznat po videozapisima iscenirane borbe, oboljela su od hantavirusa, bolesti koju prenose glodavci, a poznata je i kao "mišja groznica".

Njezin najteži oblik, poznat kao hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HFRS), obično počinje simptomima sličnim gripi koji napreduju do vrućice i bolova u trbuhu, nakon čega slijedi nizak krvni tlak, krvarenje iz očiju i potom zatajenje bubrega.

Ovisno o soju i vrsti infekcije, hantavirus može imati stopu smrtnosti do 38 posto. Ne može se širiti s osobe na osobu, ali se može zaraziti izlaganjem urinu, izmetu ili slini zaraženog glodavca.

Liječnica specijalne jedinice Ahmat, koja koristi pseudonim Šama, izjavila je za ruski Telegram kanal da su miševi zarazili položaje koje su zauzimali njezini suborci.

"Miševi su posvuda. Budimo se jer pretrče preko nas. Čak se i hrvamo oko konzervi kondenziranog mlijeka", rekla je u komentarima koje je prenijela ruska Pravda.

Nije jasno u kojoj se mjeri bolest proširila unutar jedinice, koja je trenutno stacionirana u blizini Zaporižja, na jugoistoku Ukrajine, piše Telegraph.

Virus 'uništava' kremaljske trupe

Airfinity, tvrtka za zdravstveno-obavještavanje koja prati izbijanja zaraznih bolesti, izjavila je da je zaraza naglašava "zdravstvene rizike koje donose loši životni uvjeti i nekontrolirane populacije glodavaca na prvim crtama bojišnice".

"Iako su potvrđena samo tri slučaja, ograničen pristup medicinskoj pomoći i kretanje među jedinicama znače da bi više slučajeva moglo ostati neotkriveno, što povećava potencijal za širi prijenos i operativne poremećaje", navodi se u brifingu.

Nije prvi put da su ruske snage pretrpjele izbijanje virusa.

Ruske snage u Harkivu navodno su doživjele eksploziju slučajeva 2023. godine, a ukrajinska vojna obavještajna uprava (GUR) tada je tvrdila da virus masovno uništava kremaljske trupe.

Bataljun Ahmat bori se u Ukrajini gotovo od početka potpune invazije.

Iako su propagandni videozapisi te skupine u službi čečenskog vođe Ramzana Kadirova bili žestoko ismijavani, skupina je optužena za niz ratnih zločina, uključujući mučenje ukrajinskih civila, a navodno je preuzela ulogu koju je igrala plaćenička skupina Wagner.

Trenutno ne postoje specifični antivirusni tretmani za hantavirus, a iako postoje dva cjepiva, odobrena su za upotrebu samo u Južnoj Koreji i Kini i ciljaju specifične sojeve.

Hantavirusi su rašireni diljem svijeta, ali su najčešći u ruralnim područjima Azije.