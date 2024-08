Specijalne ukrajinske snage zarobile su ukupno 102 pripadnika 488. gardijske motorizirane streljačke pukovnije i Kadirovljeve jedinice Ahmat.

Ovo je najveći jednokratni "ulov" od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, poručili su.

"I want to live" project reports that, in total, the SBU special forces captured 102 servicemen of the 488th Guards Motorized Rifle Regiment and Kadyrov's "Akhmat" unit. This is the largest one-time “catch” since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/1mATcgqNwK