Novi val ruskih napada: Devet mrtvih i deseci ranjenih u udarima na tri velika ukrajinska grada

U ruskim napadima diljem Ukrajine u ponedjeljak ubijeno je devet osoba, a deseci su ranjeni, priopćile su vlasti, a napadi su se nastavili i poslijepodne dok je broj ubijenih rastao.

U raketnom napadu na jugoistočni grad Dnjipro ubijeno je petero ljudi, a ranjeno 29, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanža na Telegramu. Hanža je objavio fotografiju putničkog minibusa s razbijenim stražnjim vratima, zgradu s razbijenim prozorima i zamagljenu fotografiju tijela koje leži pored stepenica.

"Rusija je pokrenula raketni napad na Dnjipro, ciljajući infrastrukturu", objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij na X-u i dodao da su u tijeku spasilačke operacije. "Ključno je da Europa bude što aktivnija u razvoju vlastite protubalističke obrane - vlastitih sustava i raketa", rekao je Zelenski.

U odvojenom napadu ruskog drona na putnički minibus u Zaporižju ubijena su dva muškarca i jedna žena, a osam osoba je ozlijeđeno, uključujući sedmogodišnjeg dječaka, rekli su regionalni dužnosnici.

Navođena bomba pogodila je i sjeveroistočni grad Harkiv, usmrtivši 23-godišnju ženu i ranivši 10 osoba, prema riječima tamošnjih dužnosnika. U tom je napadu oštećen tramvaj i više od 15 automobila, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov.

Harkiv, Dnjipro i Zaporižja, tri velika industrijska grada, bili su meta višestrukih ruskih napada tijekom rata, koji je sada u petoj godini.

Rusija se nije oglasila o napadima. Ruski rat u Ukrajini ubio je tisuće ukrajinskih civila. Moskva je također optužila Ukrajinu za gađanje civilnih ciljeva tijekom napada na Rusiju ili područja pod ruskom okupacijom, iako u mnogo manjem opsegu. Obje strane poriču ciljanje civila.