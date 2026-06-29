Ukrajinski balistički projektil za udare na Moskvu gotovo je spreman za uporabu

Prva balistička raketa razvijena u Ukrajini, koja će imati sposobnost udara na Moskvu i Sankt Peterburg, približava se svom prvom probnom letu. Ukrajinska tvrtka Fire Point dovršila je sve ključne razvojne faze balističke rakete FP-9, osim motora na čvrsto gorivo.

U intervjuu snimljenom unutar proizvodnih pogona i objavljenom na YouTube kanalu Pressing, glavni dizajner i suosnivač tvrtke Denis Štilerman izjavio je da su ispitivanja raketnog motora na zemlji u tijeku te da će probni letovi uslijediti nakon uspješne potvrde uspješnosti tih ispitivanja.

"Imamo sve za FP-9, koji može dosegnuti Moskvu, osim motora. Testirat ćemo motor ovog mjeseca i očekujemo početak probnih letova uskoro. Čim probni let pokaže da sve ispravno funkcionira, sljedeći let trebao bi biti usmjeren prema Moskvi", rekao je Štilerman za Pressing.

Domet, brzina i namjena

Osnovana u Kijevu 2022. godine od strane inženjera, arhitekata i dizajnera videoigara, tvrtka Fire Point danas proizvodi više od polovice ukrajinskih bespilotnih letjelica za napade velikog dometa, prema podacima Glavnog stožera Ukrajine. Tvrtka je ranije razvila uspješnu krstareću raketu FP-5 Flamingo. FP-9 je ipak drugačiji sustav, koji nosi bojnu glavu mase 800 kilograma na udaljenost od 855 kilometara, pri brzinama većim od 2200 metara u sekundi (brzina sedam puta veća od brzine zvuka), uz deklariranu kružnu vjerojatnu pogrešku (CEP) od 20 metara. Štilerman je za Pressing rekao da, i Moskva, i Sankt Peterburg ulaze u operativni domet tog nadolazećeg ukrajinskog balističkog projektila.

Štilerman je istaknuo da balističke rakete nisu automatski jeftinija opcija za udare. Naveo je da bi balistička raketa dometa 300 km s bojnom glavom od 200 kg koštala oko 520.000 eura po lansiranju, dok bi modificirana bespilotna letjelica FP-2 mogla isporučiti isti teret na 380 km za oko 35.000 eura. Prema njegovom objašnjenju, veći domet balističke rakete FP-9 mijenja tu računicu, jer Ukrajina ne raspolaže krstarećom raketom koja može dosegnuti tu udaljenost i pritom probiti slojevitu rusku protuzračnu obranu oko Moskve.

Širi razvojni planovi

FP-9 dio je šireg raketnog programa Ukrajine. Raketa FP-7 tvrtke Fire Point izvela je prethodno svoj prvi kontrolirani probni let u veljači 2026. godine. Prema izvješću ukrajinskog portala Militarnyi, tehničke karakteristike uključuju domet do 200 km, bojnu glavu od 150 kg, maksimalnu brzinu od 1500 metara u sekundi (5400 kilometara na sat) te kružnu vjerojatnu pogrešku od 14 metara.

Štilerman je za Pressing rekao da je Fire Point proveo više od godinu dana razvijajući pogon za proizvodnju goriva na čvrsto gorivo te formulacije pogonskih smjesa, procese stvrdnjavanja i metode provjere kvalitete bez sovjetske ili ruske tehničke dokumentacije. Također je govorio o projektu Freya, sustavu protubalističke obrane koji koristi presretač FP-7x. Odvojeno je naveo da kapitalizacija Fire Pointa prelazi 4,3 milijarde eura te se pozvao na odbijenu ponudu privatnog plasmana koja je tvrtku procjenjivala na oko pet milijardi eura.