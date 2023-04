Kina je naredila istragu o požaru u bolnici u Pekingu u kojemu je poginulo 29 osoba, jednom od najsmrtonosnijih u prijestolnici posljednjih godina, ali mnoge su objave na društvenim mrežama o incidentu izbrisane jer su ljudi postavljali pitanja o odgodi objave vijesti.

Među žrtvama bilo je 26 bolničkih pacijenata, rekao je dužnosnik te dodao da je požar izbio u krilu u kojem su smješteni kritično bolesni pacijenti.

Na društvenim medijima vidjele su se dramatične videosnimke ljudi koji koriste zavezanu posteljinu kako bi se spustili niz zgradu i pobjegli od dima i plamena nakon što je požar izbio oko 13 sati (5 sati po GMT) u utorak u bolnici Changfeng.

Tijekom spašavanja evakuirana je 71 osoba. Do 18 sati 29 osoba je smrtno stradalo, izvijestio je Beijing Daily. Prema lokalnim izvješćima, požar je ugašen pola sata kasnije.

Vlada u Pekingu najavila je da će održati konferenciju za novinare u srijedu u podne. Lokalni mediji izvijestili su da je istraga u tijeku.

VIDEO Strava u Pekingu, u požaru koji je buknuo u bolnici poginula 21 osoba: Pacijenti bježali kroz prozore

Vlasti su u srijedu blokirale pristup bolnici. Mogli su se vidjeti razbijeni i spaljeni prozori, a na mjestu događaja raspoređena je jaka policija, uključujući policiju u civilu, naveli su Reutersovi svjedoci.

