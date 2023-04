Najmanje 21 osoba poginula je u velikom požaru u bolnici u Pekingu.

Najmanje 21 osoba poginula je u požaru koji je izbio u bolnici Changfeng u glavnom gradu Kine Pekingu, izvijestio je u utorak državni medij CCTV. 71 pacijent u bolnici je evakuiran.

Dojava o požaru hitnim službama je stigla oko 13 sati po lokalnom vremenu. Požar je jedan od najsmrtonosnijih u Pekingu u posljednjih nekoliko godina.

Društvenim mrežama proširile su se videosnimke na kojima se vide pacijenti koji bježe od vatre uz pomoć plahti i posteljine.

FLASH: 21 people were killed after a MASSIVE fire broke out in Changfeng Hospital in Beijing, China. Take a look as patients use bed sheets to try to escape the blaze: pic.twitter.com/7Dfs4SEfYC

Posljednji takav požar zabilježen je 2017. Tada je poginulo 19 ljudi u skučenoj dvokatnici u četvrti Daxing u južnom predgrađu Pekinga, piše CNN.

A big fire took place in Beijing Changfeng Hospital earlier local time today, killed 21 ppl. In addition to the shocking number of casualties, more scary reality is zero clue of the fire was made to the press - videos, mentions, chat post, nothing. Not a press coverage existed 1) pic.twitter.com/NvBnSyp19Y