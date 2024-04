U potragu za Dankom uključili se i mještani rodnog sela jednog od ubojica

Ni gotovo dva tjedna nakon priznanja da su ubili djevojčicu, nije pronađeno tijelo nestale Danke Ilić.

Mještani sela Zlot, iz kojeg je jedan od osumnjičenih za smrt malene Danke Ilić, u utorak su se okupili i odlučili da će zajedničkim snagama obići sva imanja u selu i okolici i u slučaju nečeg sumnjivog obavijestiti policiju. Zloćani ističu kako ih je ujednila briga i žalost zbog sudbine djeteta.

"Zlot i Zloćani su jedinstveni u osudi nečega sto se nikada nije dogodilo u povijesti našeg sela. Zamolili smo ljude da obiđu svoja imanja, da provjere bunare, septičke jame, rezervoare za vodu i da svaku moguću promjenu koja nije nastala njihovim djelovanjem prijave policiji, stožeru za izvanredne situacije i Mjesnoj zajednici Zlot", izjavio je zamjenik gradonačelnika Bora Milivoje Janošević.

Više tužiteljstvo u Zaječaru i dalje radi na istrazi oko cijelog slučaja koji je Srbiju zavio u crno. Majka osumnjičenog Dejana Dragičevića i supruga Radoslava Dragijevića, kojeg se sumnjiči da je pomogao u skrivanju tijela, u utorak je dovedena na saslušanje no iskoristila je svoje pravo da ne svjedoči.

Razvoj situacije komentirao je i otac djevojčice Danke, Miloš Ilić. On je rekao kako ne priželjkuje susret sa osumnjčenima za smrt njegove kćeri jer se boji kako će reagirati.

"Monstrum, to je za njih blaga riječ. Smrtna kazna isto nije za njih, to bi im bila nagrada. To treba da robija do kraja života i to što će tamo raditi nije moj nego njihov problem“, rekao je Miloš Ilić, piše Blic.