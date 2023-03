Najmanje 29 migranata iz područja subsaharske Afrike smrtno je stradalo u potapanju dvaju čamaca nedaleko od obale Tunisa dok su Sredozemljem nastojali stići do talijanske obale, objavila je u nedjelju tuniška obalna straža.

U odvojenoj nesreći u posljednja četiri dana pet je čamaca s migrantima potonulo nedaleko od obale južnoga tuniškog grada Sfaxa. Pritom je smrtno stradalo devet osoba, a nestalima ih se smatra 67.

Nakon Libije, Tunis je postao glavno polazište za sve one koji nastoje pobjeći pred siromaštvom i sukobima u Africi i na Bliskom istoku nadajući se boljem životu u nekoj od europskih zemalja.

A new shipwreck off the Tunisian coast with 34 people missing.

According to figures from the Missing Migrants Project, 469 migrants have died so far this year, an average of 5 people per day⬇️#Shipwreck #Tunisia #SARMalta #SARItaly #Migrants #Searchandrescue #Europe #Migrants pic.twitter.com/NM4mFpGP8p