FOTO/VIDEO Raste broj poginulih u poplavama u Grčkoj: "Spašeno je više od 4000 ljudi, sada su svi na sigurnom"

U poplavama koje su poharale grčku regiju Tesaliju poginulo je 14 ljudi, objavili su vatrogasci. Tijela 65-godišnjeg muškarca i njegove 88-godišnje majke pronađena su blizu grada Kardica, gdje spasioci bez prekida nastavljaju tražiti nestale. Po prethodnom izvješću bilo je dvanaest mrtvih.

"Od utorka, 5. rujna ujutro do nedjelje ujutro 10. rujna spašeno je 4250 ljudi. Svi su prevezeni na sigurno", stoji u priopćenju grčkih vatrogasca, a Civilna zaštita izvijestila je da se za pet osoba još uvijek traga i da se smatraju nestalima.

U gradu Volosu još je problematična opskrba vodom jer je dio vodoopskrbne mreže uništen u oluji. Grčko ministarstvo zdravstva upozorilo je da "voda nije za piće".

END GAME – Floods swept cars into the sea after historical rainfall

in Greece. #GreeceFloods pic.twitter.com/ZJXVahBu7n