Četvero mrtvih, 40 ozlijeđenih: Nakon sudara dvaju automobila, prepuni autobus iz Srbije sletio s ceste u Grčkoj

Kako javljaju lokalni grčki mediji jutros se u njihovoj zemlji dogodilo velika tragedija - četvero ljudi je poginulo, a čak 40 ih je ozlijeđemo u teškoj prometnoj nesreći.

Prepuni autobus iz Srbije sletio je s ceste nakon što je izgubio kontrolu kada je naletio na mjesto nesreće gdje su se ranije sudarila dva osobna automobila. Kako doznaje Nova.rs u jednom od njih se nalazila i srpska državljanka sa svojim detetom, a njihov automobil uništen je u potpunosti poslije jezivog sudara. Njena sestra dala je izjavu za medije.

Four dead in head-on collision between double-decker bus and car in northern #Greece (photos) https://t.co/nafwmD9G8r pic.twitter.com/EkRcPrSPMb