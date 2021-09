U ponedjeljak ujutro došlo je do pucnjave na sveučilištu u ruskom gradu Permu. Prema prvim informacijama, petero ljudi je ubijeno.

Došlo je do pucnjave na sveučilištu u ruskom Permu, a najmanje petero ljudi je ubijeno, javlja RT. Još najmanje šestero ih je ozlijeđeno.

Napadač je svladan, ali zasad se ne zna je li uhićen ili ubijen, piše Ria.

Prema neslužbenim informacijama, napadač je 18-godišnji mladić koji je navodno na društvenim mrežama najavio napad, navodi RT.

Vlasti su izvijestila da je napadač 18-godišnji student sveučilišta po kojemu je pucao. Navodno je na društvenim mrežama najavio napad, navodi RT.

Snimke s mjesta događaja pokazuju studente kako skaču kroz prozore, a nadzorne su kamere snimile i napadača kako ulazi u prostorije sveučililišta.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05