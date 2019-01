Prosvjedna šetnja "1 od 5 milijuna" održana je osmu subotu zaredom u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije na kojima se tražila ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a on je u to vrijeme na svečanosti u Novom Sadu poručio da on i njegova vladajuća stranka imaju legitimiet i legalitet, ali je spreman povući se ako SNS izgubi izbore.

I večerašnji prosvjed protiv aktualne vlasti počeo je ispred Filozofskog fakulteta, a prosvjednicima su govorili profesor Fakulteta političkih znanosti Čedomir Čupić i bivši sudac Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević.

Čupić je ocijenio da je "Aleksandar Vučić vladavinu prava pretvorio u vladavinu lične samovolje, vladu u osobni poslušnički servis, a parlament u glasački stroj kojemu je zadatak da njegovu samovolju ozakoni".

Samo građani i oporba mogu Vučića natjerati na ostavku, rekao je Vučić i pozvao prosvjednike da u svojim zahtjevima budu uporni i ustrajni.

Bivši sudac Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević drži da "Aleksandar Vučić mora podnijeti ostavku da bi Srbija ponovo postala pravna država".

Vučić je iznevjerio Ustav Srbije jer se, kako je ustvrdio sudac Ivošević, "miješa u sve tri grane vlasti i odlučuje tko je prekršio zakon, a tko je nevin".

S kamiona koji prati prosvjednu povorku ponovljen je poziv direktoru RTS-a Draganu Bujoševiću i glavnom i odgovornom uredniku Nenadu Lj. Stefanoviću da podnesu ostavke, jer su "javni servis pretvorili u partijski za svog gospodara Aleksandra Vučića".

Održan i prosvjed u Kragujevcu

Večerašnji prosvjed protekao je bez izgreda kao i svi prethodni, a završen je simboličnom podjelom glasačkih listića na kojima je jedini kandidat za predsjednika, premijera, imperatora i faraona u Srbiji - Aleksandar Vučić.

Istodobno je održan i prosvjed u Kragujevcu, a u to vrijeme u Novom Sadu održana je ceremonija proglašenja glavnog grada Vojvodine Omladinskom prijestolnicom Europe za 2019., poslije koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima rekao kako se ne misli povući s dužnosti, bez obzira na zahtjeve prosvjednika.

"Ostavke se podnose samo u doba velikih kriza, kada nemate legitimitet", poručio je Vučić naglasivši kako i on i vladajuća stranka SNS koju on vodi imaju i legitimitet i legalitet

"Držim kako ne samo da imamo legalitet, već i ogroman legitimitet. Poštujem da ljudi zahtijevaju određene stvari, ja sam spreman za sve što kažu, ali moraju da kažu - nemate legitimitet. A to se onda pokazuje na izborima", rekao je Vučić.

Prosvjedi se šire po Srbiji

Poručio je da će se povući ako njegovi naprednjaci izgube izbore jer u tom slučaju on ne može biti šef države.

"Koje god izbore da izgubimo ne mogu ostati predsjednik. Ako izgubimo parlamentarne izbore, nema smisla da 'zamajavam' naciju", rekao je predsjednik Srbije.

Ustvrdio je da, prema posljednjim istraživanjima javnog mišljenja, ima mnogo bolje rezultate, a oni koji od njega traže ostavku - mnogo lošije nego ranije.

Prvi skup građana i prosvjedni mimohod organiziran je u Beogradu 8. prosinca pod nazivom „Stop krvavim košuljama“, kao izraz bunta zbog premlaćivanja predsjednika Ljevice Srbije Borka Stefanovića uoči tribine oporbe u Kruševcu.

Nakon što je srbijanski predsjednik Vučić poslije tog skupa poručio da na ulice „može izaći i pet milijuna ljudi“, a on neće udovoljiti njihovim zahtjevima te da "mogu dobiti samo izbore", prosvjedi su nastavljeni pod sloganom „1 od 5 milijuna“.

Ranije ovaj tjedan prosvjede je poduprlo nekoliko stotina sveučilišnih profesora, suradnika i znanstvenih radnika sveučilišta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, a prosvjedi se iz tjedna u tjedan šire i po drugim gradovima Srbije. (Hina)