Nastavlja se rat dronovima. Ukrajinske snage kažu kako su uništile više od 20 bespilotnih letjelica u zračnim napadima na Kijev, dok Moskva tvrdi da su ukrajinski dronovi napali glavni grad Rusije.

U napadu dronova pogođeno je nekoliko zgrada u Moskvi pri čemu je zabilježena manja šteta i nije bilo ozbiljnijih ozljeda, rekao je rano ujutro u utorak gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin.

"Sve hitne službe grada su na mjestu nesreće", rekao je Sobjanin.

Ruska državna novinska agencija RIA izvijestila je da se evakuiraju neki stanovnici zgrade u ulici Profsojuznaja u južnom dijelu Moskve.

Nekoliko ruskih Telegram kanala za razmjenu poruka izvijestilo je da je na prilazima gradu srušeno četiri do deset dronova.

#Russian media shows the location of an alleged drone strike near the 25th floor on Atlasova Street in New #Moscow.

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and "Successful Impacts" affecting multiple Residential Buildings

Ukrajinci uništili više od 20 dronova u napadu Rusije na Kijev

Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su više od 20 bespilotnih letjelica u zračnim napadima koje je Rusija pokrenula na Kijev u ranim jutarnjim satima u utorak, priopćile su ukrajinske vojne vlasti.

Rusija je u ranim jutarnjim satima u utorak pokrenula novi val napada na Kijev, uslijed kojeg je najmanje jedna osoba poginula, a četiri osobe su ozlijeđene.



In #Kyiv in the #Goloseevsky district, a multi-story building is on fire after being hit by debris. Residents are being evacuated. There is one victim



Nazvavši to masovnim napadom pokrenutim u nekoliko valova, čelnik kijevske vojne uprave Serhiy Popko, rekao je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je Rusija izvela napad koristeći samo bespilotne letjelice Shahed iranske proizvodnje.

Bio je to treći napad na glavni grad u 24 sata. Nije poznato koliko je dronova Rusija lansirala.

Rusija je više puta napala glavni grad Ukrajine u svibnju kombinacijom bespilotnih letjelica i projektila, uglavnom noću, u očitom pokušaju potkopavanja volje Ukrajinaca za borbom nakon više od 15 mjeseci rata.

Napadi u utorak bili su 17. ruski zračni napad na Kijev ovog mjeseca i uslijedili su nakon što je grad dvaput napadnut u ponedjeljak, uključujući neuobičajeni udar tijekom dana.