U Miamiju se tijekom noći iz nepoznatog razloga srušila zgrada od 12 katova. U tijeku je velika akcija spašavanja.

Velika akcija spašavanja u tijeku je u Miamiju nakon urušavanja nebodera.

Snimke s mjesta događaja pokazuju ulicu punu krhotina i ostataka djelomično urušene zgrade koja ima 12 katova.

Vatrogasci su objavili da je više od 80 vatrogasnih jedinica na terenu.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available. — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Jedan od svjedoka ispričao je da je vidio spašavanje ljudi s balkona, a deseci vatrogasaca pomažu evakuirati ljude iz zgrade, piše Mirror. Zasad nije poznato ima li ozlijeđenih.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

Na licu mjesta je i policija, koja pomaže vatrogascima i hitnim službama.