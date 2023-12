Nova masovna pucnjava! Muškarac pucao kod knjižnice, ubio jednu osobu, a ranio četiri

U gradu Baltimoreu, u saveznoj državi Maryland, poginula je jedna osoba, a četvero je ranjeno te odvezeno u bolnicu nakon što je muškarac u subotu u blizini gradske knjižnice počeo pucati iz pištolja.

Pročitajte i ovo Prevezen je u bolnicu Popravljao automobil u jami, a onda mu se zapalila odjeća: Muškarac je teško opečen

Pročitajte i ovo Nakon svega tri dana Izazvala je Putina, ali već je zaustavljena: "Svaka osoba bi se bojala..."

Baltimorska policija izvijestila je da se pucnjava dogodila oko 4 sata ujutro u blizini knjižnice Woodlawn Branch. Status počinitelja još je nepoznat policiji.

BREAKING: Baltimore County police confirm 5 people were shot just after 4 this morning along Woodlawn Drive right across from the Woodlawn Branch Library. One victim died on the scene. Medics took the other 4 to area hospitals. I’ll have a live report on @wbaltv11 at 8:30. pic.twitter.com/A2IgXzl0wz