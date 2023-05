Muškarac je boravio u luksuznom hotelu u kojem je ispod njegova kreveta pronađen leš.

Muškarac iz Kine boravio je u tibetanskom hotelu u kojem je ispod njegova kreveta pronađeno ljudsko tijelo.

Nakon što je došao u sobu u hotelu Lhasa Guzang Shuhua Inn, muškarac je odmah po dolasku osjetio jak neugodan miris, no odlučio je malo odspavati.

Procurio skandal iz turističkog raja! Vlasnik hotela postavio skrivene kamere te snimao goste u intimnim trenucima

Nakon što je spavao tri sata, otišao je iz sobe pa se uskoro opet vratio da se presvuče za večeru. Po povratku u sobu opet je osjetio miris, ali je pretpostavio da se radi o pekari iz prizemlja ili nekom drugom problemu. Kad se vratio s večere, miris je bio toliko intenzivan da je tražio da ga premjeste u drugu sobu.

Kasno u noći saznao je da je ispod kreveta na kojem je spavao pronađeno ljudsko tijelo. Policija je prilikom ispitivanja muškarcu rekla da je osumnjičeni za ubojstvo već uhićen te da ne treba biti zabrinut.

Može li obiteljski smještaj zamijeniti hotelski? Bez sunca i mora treba se dodatno potruditi

Inače, hotel je poznat po svom lijepom izgledu te nerijetko zbog toga privlači mnoge influencere koji na hotel gledaju kao idealno mjesto za fotografiranje, prenosi BBC.

Lanterns were lit at a hotel with layered buildings in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, creating a sense of Spirited-Away tranquility in the darkness. pic.twitter.com/bm26pRONSQ