FOTO/VIDEO Širi se golema rupa, već je progutala automobil, stanovnici u strahu: "Svaki dan je sve veća"

Rupa široka desetak i duboka pet metara pojavila se u utorak, 28. siječnja, na raskrižju cesta u gradu Yashio u prefekturi Saitama, u blizini glavnog grada Tokija, te je progutala kamion s čovjekom.

Cesta se nastavlja urušavati, dvije rupe su se spojile u jednu i nastao je krater širok 20 metara, što je dodatno otežalo operaciju spašavanja, piše BBC.

Unutar rupe je i plinovod, zbog čega vlada strah od potencijalnog curenja plina.

"Unutrašnjost se udubljuje i svakim danom postaje sve veća", rekao je dužnosnik Odjela za kanalizacijske radove prefekture Saitama.

Spasioci su koristili dizalice kako bi podigli dio kamiona iz rupe i poslali dronove pod zemlju, ali od utorka nisu mogli komunicirati s vozačem kamiona.

Na društvenim mrežama u međuvremenu se pojavila snimka urušavanja ceste.

A Shocking Moment Caught on Camera, in Yashio City, Japan 🇯🇵



The terrifying moment was captured on video as a road suddenly collapsed , swallowing a truck. A devastating incident occurred, and unfortunately, the 74-year-old driver did not survive. Our thoughts are with the… pic.twitter.com/KW5M6dWRj5