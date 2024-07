U izraelskom napadu ubijeni izvjestitelj i snimatelj velike novinarske kuće: "Da nije bilo njega, svijet ne bi vidio razorne posljedice ovog masakra"

Vodeća katarska televizija Al Jazeera TV u srijedu je objavila da su njezin izvjestitelj Ismail al-Gul i snimatelj Rami El Rifi poginuli u izraelskom napadu na grad Gazu.

Anas Al-Šarif, kolega dvojice poginulih novinara za Al-Jazeeru je rekao da su Gul i Rifi bili na zadatku i da su snimali blizu kuće Ismaila Hanije, vođe Hamasa koji je ranije u srijedu ubijen u Iranu u napadu za koji je pokret optužio Izrael.

Al Jazeera Balkans piše kako je novinare pogodila bespilotna letjelica na povratku prema gradu Gazi.

Glavni urednik Al Jazeere Arabic Mohamed Moawad, rekao je da je napad ciljao ekipu koja je “hrabro izvještavala o događajima u sjevernoj Gazi”. Ismail je bio poznat po izvještavanju o patnji i zločinima počinjenim u Gazi, naročito u bolnici Al-Shifa i sjevernim četvrtima.

It is with a heavy heart that we mourn the loss of our colleague journalist, Ismail Al-Ghoul, who was killed in an Israeli airstrike while courageously covering the events in northern Gaza. Ismail was renowned for his professionalism and dedication, bringing the world’s attention… pic.twitter.com/g9YInFpuz8