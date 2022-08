U poplavama i klizištima izazvanim intenzivnim monsunskim kišama smrtno je stradalo najmanje 50 ljudi u sjevernoj i istočnoj Indiji u zadnja tri dana, rekli su dužnosnici u nedjelju.

Kiša je preplavila stotine sela, odnoseći kuće i ostavljajući zatočene stanovnike dok spasilačke ekipe pokušavaju što brže evakuirati preživjele.

Ranije ovog mjeseca savezni meteorološki ured prognozirao je da će u Indiji vjerojatno pasti prosječna količina kiše u kolovozu i rujnu, ukazujući na sveukupne dobre prinose usjeva u trećem najvećem azijskom gospodarstvu koje se oslanja na poljoprivredu za poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta.

Poplava u Indiji (Foto: Afp)

Poljoprivreda pridonosi oko 15 posto indijskom gospodarstvu vrijednom 2,7 bilijuna dolara, dok istodobno održava više od polovice stanovništva od 1,3 milijarde.

Due to heavy rains, a railway bridge collapsed in the state of Himachal Pradesh in northern India.



According to the authorities, at least 22 people became victims of the flood, and five more are considered missing. pic.twitter.com/qO86pjxRRW