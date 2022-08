Obilne kiše koje su danima padale u sjevernim i središnjim predjelima Novog Zelanda u subotu su oslabile, ali tamošnji stanovnici su bili prisiljeni napustito više stotina domova.

Grad Nelson, na novozelandskom Južnom otoku, najteže je pogođen. Stanovnici iz nekoliko stotina kuća su evakuirani, a neki od njihovih domova su proglašeni neprikladnim za život zbog obilnih padalina.

Snažna kiša nije zaobišla ni Sjeverni otok, na kojem su neki gradovi odjsečeni, ceste poplavljene, a ljudi bili prisiljeni napustiti svoje domove. Tijekom prošle noći je provedeno još oko stotinu novih evakuacija.

New Zealand’s dependence on synthetic nitrogen fertiliser and #toomanycows is contributing to the #climatecrisis that is leading to climate floods like the one now impacting the people of Nelson, Buller and Northland. #climatefloods pic.twitter.com/nS3QU30GUA