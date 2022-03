U Ukrajini je od početka ruske invazije rođeno više od stotinu djece. Ona sa svojim majkama sada žive u improviziranim bolnicama i skloništima diljem zemlje.

Iako se u mnogim dijelovima Ukrajine mogu čuti odjeci eksplozija bombi, život u toj državi nije stao. Diljem nje, u improviziranim se rodilištima rađaju djeca.

Među novim majkama je i Katerina Suharokova, koja je rodila u bolnici u Mariupolju, gradu koji se nalazi na jugoistoku Ukrajine, u blizini granice s Rusijom.

Okončani pregovori, prvi put ostvaren mali pomak, ali ukrajinski pregovarač poručuje: "Stanje je dramatično s lijekovima, hranom..."

"Bila sam nervozna zbog rađanja djeteta u ovakvim vremenima", rekla je 30-godišnjakinja za Associated Press, te drhtećim glasom dodala: "Zahvalna sam doktorima koji su pomogli bebi u ovakvim uvjetima. Vjerujem da će sve biti u redu."

Improvizirana pedijatrijska bolnica u Kijevu - 2 (Foto: Afp)

Podrum rodilišta u Mariupolju pretvoren je u sklonište i jaslice. Britansko ministarstvo obrane objavilo je da je Mariupolj jedan od gradova koji je zadnjih dana pod teškom ruskom artiljerijom. U tom su gradu mnogi ljudi novi dom pronašli u teretani koju su pretvorili u sklonište. Snimke iz njega možete pogledati u videu ispod.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova na svojem je Twitteru objavilo da je od početka rata rođeno više od stotinu djece uz poruku: "Život ide dalje."

📍Mykolaiv, Maternity Hospital shelter.



During the air raid woman gave bitrh in a bomb shelter.



Life goes on. According to available information, more than a hundred children have already been born in Ukraine during the war. pic.twitter.com/tAVI7oojft