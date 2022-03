Arsen (14) je poginuo od šrapnela, a njegova teta, inače liječnica, pokušala je skloniti njegovo tijelo. Zatim je i sama poginula.

Tu informaciju na Twitteru objavilo je ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Vijest o ubijenoj liječnici ukrajinski ministar zdravstva objavio je 1. ožujka. Na Facebooku je napisao da je u bolnicu u mjestu Kuhari u Kijevskoj oblasti vozila ranjenog dječaka.

"To su neljudi, teroristi i to svakako ne smije proći nekažnjeno", napisao je Viktor Liaško na Facebooku.

O događaju se potom oglasilo i Ministarstvo vanjskih poslova. Oni pišu kako je dječak poginuo od šrapnela. Pišu kako tijelo dječaka kola hitne pomoći nisu mogle preuzeti zbog stalnog granatiranja. Njegova teta Marina Kalabina, inače anesteziologinja u bolnici za dječju kardiologiju i kardiokirurgiju u Kijevu, sama je otišla po njega. Kad se vraćala u Kijev, njezin automobil je napadnut.

"Preminula je na licu mjesta. Obitelj sad ne može ni do njezina ni do dječakova tijela jer je područje pod ruskom kontrolom", stoji u objavi ministarstva na Twitteru.

