Andrzej Duda, poljski predsjednik, rekao je da je očito da bi predsjednik Donald Trump mogao preraspodijeliti američke nuklearne bojeve glave pohranjene u zapadnoj Europi ili SAD-u u Poljsku, prijedlog za koji je poljski čelnik rekao da je nedavno razgovarao s Keithom Kelloggom, američkim posebnim izaslanikom za Ukrajinu.

"Granice NATO-a pomaknule su se na istok 1999., tako da bi 26 godina kasnije također trebalo doći do pomicanja infrastrukture NATO-a na istok. Za mene je to očito", rekao je Duda u intervjuu za Financial Times.

"Mislim da nije samo došlo vrijeme, nego da bi bilo sigurnije da je to oružje već ovdje", rekao je.

Duda se nada da će oživjeti projekt dijeljenja nuklearnog oružja koji je neuspješno predstavio administraciji bivšeg predsjednika Joea Bidena 2022.

Donald Trump i Andrzej Duda Foto: Screenshot/X

Poljski komunistički režim držao je sovjetske nuklearne bojeve glave tijekom hladnog rata, ali ponovno skladištenje takvog oružja blizu ruskih granica, ovaj put pod kontrolom SAD-a, Kremlj bi smatrao ozbiljnom prijetnjom.

Duda je rekao da je na Trumpu da odluči gdje će rasporediti američko nuklearno oružje, ali je podsjetio na najavu predsjednika Vladimira Putina 2023. da će Rusija premjestiti taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiju, saveznika Moskve u njezinoj invaziji na Ukrajinu.

"Rusija nije oklijevala ni kada je premještala svoje nuklearno oružje u Bjelorusiju", rekao je Duda pa dodao: "Ni oni nisu nikoga pitali za dopuštenje."

Dudin poziv da bude domaćin nuklearnog oružja naglašava rastuću zabrinutost u Poljskoj, koju dijele i druge zemlje u njezinoj regiji, zbog toga što će Rusija izaći ojačana iz mirovnih pregovora s Ukrajinom uz Trumpovo posredovanje.

Pročitajte i ovo U subotu u podne Obiteljski liječnici najavili prosvjed protiv HZZO-a: "Bez pregovora o ovim stavkama nećemo potpisati nove ugovore"

Pročitajte i ovo magnituda 4,4 VIDEO Snažan potres pogodio Italiju: Ljudi bježali u panici, urušila se kuća, oštećeni auti

Pročitajte i ovo na A3 Kaos na autocesti! Zbog prometne nesreće nastala kilometarska kolona

Pročitajte i ovo doznaje Reuters Rusija postavila zahtjeve za okončanje rata: Amerikanci stižu u Moskvu!