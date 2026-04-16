U Parizu likvidiran kontroverzni kriminalac: Ranije je izazvao diplomatski skandal s Izraelom

Francuski poduzetnik Eric Robic (51) ubijen je u četvrtak ujutro u pariškom predgrađu Neuilly-sur-Seineu kada su ga likvidirala dvojica napadača na skuteru.

Napad se dogodio u 9:31 ispred zgrade na aveniji Victor Hugo i trajao je svega nekoliko sekundi. Svjedok događaja odmah je pozvao hitne službe, a na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i vatrogasci. Robicu je odmah pružena pomoć, no unatoč pokušajima reanimacije preminuo je četrdesetak minuta kasnije, piše Le Parisien.

Mjesto likvidacije Erica Robica Foto: Afp

Policija je osigurala šire područje koje se nalazi u blizini sjedišta francuske obavještajne službe.

Identitet žrtve u početku nije bio poznat, no ubrzo je potvrđeno da je riječ o Robicu, koji je otprije bio poznat policiji i pravosuđu. Od 1994. godine imao je 12 osuda, među ostalim zbog financijskih prijevara na štetu autokuća i banaka, nasilnih kaznenih djela te ubojstva iz nehaja.

U javnosti je postao poznat 2011. godine nakon prometne nesreće u Tel Avivu u kojoj je poginula mlada Izraelka Lee Zeitouni. Nakon nesreće Robic i suvozač pobjegli su iz Izraela što je izazvalo oštre reakcije izraelske javnosti i vlasti. Slučaj je prerastao u diplomatski spor između Francuske i Izraela, koji je potrajao sve do suđenja u Parizu.

Robic je osuđen 2013. godine u Parizu na pet godina zatvora, dok je njegov suvozač dobio kaznu od 15 mjeseci zatvora.

Mjesto likvidacije Erica Robica Foto: Afp

Istražitelji pokušavaju utvrditi motiv njegova ubojstva. Provjerava se je li likvidacija povezana s tim slučajem ili nekim drugim njegovim aktivnostima.

Slučaj je preuzelo specijalizirano tužiteljstvo u Parizu. Policija će analizirati snimke videonadzora i podatke iz telekomunikacija te razgovarati s osobama bliskima žrtvi kako bi pokušala utvrditi okolnosti i pronaći počinitelje.