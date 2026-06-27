Rijeke i hladovina spas od paklenih temperatura, na roštilju izmjereno čak 60 stupnjeva

Uz visoke temperature doslovno svi dišu na škrge. Osvježenje mnogi traže u svim oblicima vode. Kupališta su puna, a rijeke su sve privlačnije.

"Odličan je bijeg, vidim dosta ljudi iz Zagreba dolazi tako da to mi je super, evo meni je dobra zamjena dok ne idemo na more", rekla je Klara iz Splita.

"Uvijek je ugodno, imate nešto za pojest, popit, lijepa priroda i voda je odlična", kazao je Hrvoje iz Zagreba.

"Slučajno smo ovdje, trebali smo ići na Karlobag, ali eto završili smo ovdje", izjavio je Borna Zorić iz Zagreba.

Sve samo ne ugodno je roštilj majstoru koji mora raditi tik uz užarenu rešetku.

"Ja bih rekao sigurno oko 50, 60 stupnjeva, ali kad malo uprži bit će i više, do kraja sezone sigurno gubimo tri, četiri kile tako da smo za jesen taman", rekao je kuhar Nikola Vid.

Koje namirnice i napitke moramo unositi tijekom ekstremnih vrućina prema savjetima nutricionista, kojih se ključnih pravila trebate pridržavati na rijekama pod prismotrom spasilaca te kada točno stiže drastično olakšanje i pad temperatura, pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.