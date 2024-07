Bomba koja je bila postavljena ispod automobila u srijedu je na sjeveru Moskve teško ozlijedila ruskog vojnog obavještajca i neidentificiranu ženu, objavile su novine Kommersant.

Rusko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je kako je u detonaciji neidentificiranog uređaja ozlijeđeno dvoje ljudi te da je pokrenuta istraga.

Navodi se kako se radi o Andreju Torgašovu, zamjeniku načelnika 89. satelitskog komunikacijskog centra ruskih oružanih snaga.

Toyota Land Cruises eksplodirala je nedugo nakon što su obavještajac i neimenovana žena ušli u vozilo, prenosi ruski medij uz snimke eksplozije.

Kommersant, jedan od vodećih ruskih listova, piše kako je ozlijeđeni muškarac radio u glavnoj upravi ruske obavještajne agencije GRU.

