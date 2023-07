Misteriozan nestanak tinejdžerice Katarine, izgubio joj se svaki trag u Chicagu: "Nikad nije odlazila od kuće, a da se ne javi"

Katarina Stambolić je 15-godišnja djevojčica koja je 10. srpnja misteriozno nestala, a posljednji je put viđena u Oak Lawnu u Chicagu.

Obitelj je zabrinuta zbog njezina nestanka jer Katarina, kako navode, nikad nije odlazila od kuće, a da se ne javi i ništa što se dogodilo u danima prije njezina nestanka nije ukazivalo na to da bi moglo doći do njezina nestanka.

Pročitajte i ovo Dvoje ozlijeđenih Nesreća u Zračnoj luci Sinj! Avion izletio s piste, udario u stablo: Pilot i kopilot izvan životne opasnosti

Informacija o njezinu nestanku objavljena je na društvenim mrežama.

#MISSING!

15-year-old Katarina Stambolic was last seen on July 10, 2023. She may be in the Oak Lawn or #Chicago, IL area.



Please call 1-800-843-5678 or @VOPpolice at 1-708-386-3800 if you have information. @nbcchicago @ABC7Chicago @WGNNews @cbschicago @fox32news pic.twitter.com/EM2PzW87wN