Tri trake mijenjat će svoje smjerove ovisno o gužvi. Rutinu vozača teško je mijenjati. Signalizacija mora odraditi svoje. ''Bitno je da ona bude dobro obilježena, da sva postavljena prometna signalizacija bude dobro postavljena i da vozači dobiju jednoznačnu informaciju u kojem dijelu dana je u kojem smjeru ta prometna traka, i ako se to sve skupa dobro označi, to je onda potpuno sigurno, to su rješenja koja se koriste u Europi i svijetu'', objasnio je Marko Šoštarić s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Struka ističe da se ovakvim prometnim rješenjem trenutačno mogu riješiti, odnosno smanjiti gužve u užem centru, no isto tako ključ problema krije se u efikasnom javnom gradskom prijevozu. Metropola ubrzano raste, svake godine imamo 10.000 do 15.000 više automobila na ulicama. Procjene su da je u Zagrebu trenutačno pola milijuna automobila.

''Zagrebačke ulice to teško mogu podnositi, znači kapaciteti su takvi kakvi jesu. U visoko urbaniziranom prostoru nemamo prostora za otvaranje nekih novih prometnih traka, nekih novih prometnica i tu moramo, kako kažemo, upravljati prometnom potražnjom, odnosno smanjiti broj zahtjeva, smanjiti broj vozila na zagrebačkim ulicama'', upozorio je Šoštarić.

Još detalja pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Vanje Margetića.

