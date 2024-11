Ženi iz Slavonije zbog onog što je učinila na internetu prijeti kazna do 4000 eura ili 30 dana zatvora: "Upozoravamo građane da budu oprezni..."

Da baš ne može tek tako vrijeđati policiju po društvenim mrežama - na teži način naučila je 73-godišnja žena iz Pakraca.

"Na društvenoj mreži omalovažavala je i vrijeđala policijske službenike, zbog čega protiv nje slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", rekla je Nikolina Janković iz PU požeško-slavonske.

Ne otkriva što je to točno napisala 73-godišnjakinja kojoj prijeti velika novčana kazna.



"Upozoravamo građane da budu oprezni kod korištenja društvenih mreža te da za omalovažavanje i vrijeđanje državnih organa, odnosno službene osobe putem društvenih mreža, a vezano za obavljanje njihove službe, mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana", nadodala je Janković.

Građani su za Dnevnik Nove TV kazali, uglavnom, da podržavaju kažnjavanje.

"Katastrofa, ne znam što je tom narodu, mislim da se vrh mora urazumiti da bi se onda i mase urazumile. Mislim da gledaju političare kako se ponašaju, nažalost, i svjetski i naši", rekla je Milka Majić.

"Mislim da je uvijek bilo toga, ali kako je sve online, sve je vidljivije nekako, mislim da se onda više primjećuje nego samo govorom", rekla je Marta.



"Dobro ako znaš zašto dobivaš kaznu, a ako ne znaš... Ne znam koliko ljudi znaju o tome, mogu nešto reći, ne misliti, proslijedit samo i dobiti kaznu", poručila je Natalija.

Malo tko zna da je kazna za vrijeđanje službene osobe do četiri tisuće eura.



"Nisam to znao, nisam takva osoba da bih vrijeđao državnu instituciju, policiju, ali zašto ne, neka uvede kazne", rekao je Jurica Samardžić.



"Ne znam je li kažnjivo, ali trebalo bi oštro kažnjavati, novčano, jedino tako se mogu opametiti", nadodala je Majić.

"Osobno nisam to znala, čula jesam nešto, a je li to istina ili nije, ne mogu reći, ali mislim da je nepotrebno vrijeđanje", rekla je Jasna.



"Svi građani moraju paziti što objavljuju na društvenim mrežama zato što društvene mreže nisu naše vlasništvo, nego su nekakvo javno dobro i sve što oni pišu na društvenim mrežama, nekakve prijetnje ili loše stvari, mogu drugi ljudi vidjeti, a može i policija vidjeti, takve stvari su kažnjive", rekao je stručnjak za digitalni marketing Ilija Brajković.

I za izgovoreno u javnom prostoru, ali i u virtualnom. Od poznatog slučaja pjevanja bećarca policajki do pisanja umirovljenika na društvenoj mreži o gađanju premijera trulim jajima.

"U praksi je to čest slučaj, pogotovo zato što je internet dostupan svima, tako da danas izražavamo misli putem interneta, putem komentara", objasnio je odvjetnik Nino Ćosić.

A tanka je linija, kaže, između kritike i vrijeđanja. Treba na sudu priložiti i dokaze.



"Tu bi trebalo posebno dokazivati radi li se o stvarnom profilu, da nije lažan profil, da je postojala izravna namjera na vrijeđanje i omalovažavanje", rekao je Ćosić.



Policija vjeruje da je 73-godišnjakinja doista i vrijeđala. Posljednju riječ imat će sud.

Pročitajte i ovo Napetosti rastu Vučić ponovno izvrijeđao Hrvata koji mu je stalno na meti: "On je jako nepristojan čovjek koji ne voli Srbiju, hrvatski potrčko"

Pročitajte i ovo Javno zdravstvo Nakon četiri dana drame čini se da je postignut dogovor sa sindikatima: Uskoro kraj štrajka?