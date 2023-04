U blizini Moskve srušila se bespilotna letjelica teška oko 100 kilograma.

Bespilotna letjelica teška oko 100 kilograma srušila se kod Noginska u blizini Moskve.

Iako su neki izvijestili da nije bila naoružana, ruski medij TASS objavio je da je u letjelici bilo eksploziva.

"Letjelica je prepolovljena i u njoj je pronađen eksploziv", piše TASS.

Ruske sigurnosne službe istražuju odakle je letjelica lansirana. Navodno je pala jer je ostala bez goriva, a udarac u tlo nije prouzročio nikakav požar.

#Russian media reports that a kamikaze drone with 17 kg of explosives fell in the #Moscow region. It was found in the village of Vorovskoye near Noginsk. pic.twitter.com/DLK6Rg2O7n