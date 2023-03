Stanovnike australskog grada Menindee iznenadile su milijuni mrtvih riba u rijeci. Posljedica je to toplotnog vala.

Stanovnici australskog grada Menindee pronašli su milijune mrtvih riba u rijeci. Pomor ribe u velikim razmjerima prvi je put prijavljen u petak ujutro u gradu Menindee u Novom Južnom Walesu.

Državne uprave za rijeke priopćile su da je to posljedica toplotnog vala koji je zahvatio rijeku Darling-Baaka. Mještani kažu da je to najveći pomor ribe koji je pogodio grad. U istom gradu je prije tri godine bio još jedan masovni pomor ribe.

Stanovnik Graeme McCrabb opisao je pojavu kao nadrealnu. S ostalim mještanima očekuje dodatno pogoršanje situacije, jer ribe koje se trenutno raspadaju isisavaju kisik iz vode potreban preostalim živim ribama.

A parting gift from NSW Water Ministers since 2011, Flood or Drought, they have failed the Darling/Baaka River pic.twitter.com/WeXvo0hVys