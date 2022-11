U Americi se još uvijek broje glasovi jučerašnjih međuizbora, na kojima se odlučuje o trećini Senata i svih 435 mjesta u Zastupničkom domu Kongresa.

Birao se i dio guvernera te drugih dužnosnika u saveznim državama. Dnevnik Nove TV donosi pregled posljednjih rezultata izbora za Kongres.

U izborima za Senat, Demokrati i Republikanci vode gotovo izjednačenu borbu. Dosad prebrojeni glasovi pokazuju da Demokrati imaju 48, a Republikanci 49 mjesta. Za većinu je potrebno 50.

U Zastupničkom domu situacija je nešto drugačija. U vodstvu je Republikanska stranka, koja trenutačno ima 203 osvojena mjesta. Demokrati ih imaju 187. U ovom domu za većinu je potrebno 218 mjesta.

U Washingtonu je dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić, koji se javio uživo u Dnevnik Nove TV i komentirao izbore u SAD-u.

"Apsolutno nije došlo do toga što se predviđalo, što se nagađalo. Što se tiče Senata, možemo reći da imamo jedan novi podatak, a to je da su Republikanci sada dostigli Demokrate, i jedni i drugi imaju 48 mjesta u Senatu, ali ostaje još da se vidi u nekoliko saveznih država. Vjerojatno će to brojanje trajati nekoliko dana. Vjerojatno će najzanimljivije biti u saveznoj državi Georgia, gdje ni jedan od kandidata nije uspio dostići 50 posto od glasova. Tako da će imati nove izbore 6. prosinca i onda ćemo saznati kakva će situacija biti sa Senatom. Ništa do 6. prosinca ne može se zakljuičiti ova situacija sa Senatom", rekao je Puljić.

"Podsjećam da ovaj novi saziv Kongresa, koji bude izabran, počinje svoj posao 3. siječnja iduće godine. Nema ništa od tog velikog crvenog vala, od tsunamija, što su nagovještavali Republikanci. Mislim da predsjednik Biden može biti zadovoljan. Bivši predsjednik Trump je navodno vrlo ljut i danas je vrlo tih zbog svega toga što se događalo na izborima. U svakom slučaju, gospodin Biden mora nastaviti bitku protiv inflacije, moraju naći nove priporitete da bi privukli nove glasače. Vjerojatno će morati tražiti nekog mlađeg za predsjedničkog kandidata. On, naravno, u ovome trenutku neće reći da za dvije godine neće na izbore jer bi time samo učinio uslugu Republikancima", pojasnio je Puljić.

"Treba isto tako kazati da Demokrate sada imaju priliku da budu nešto mirniji nego što se to nagovještavalo. Zapravo je gospodin Biden postigao najbolji demokratski rezultat kod predsjednika od 1978. na ovim izborima u sredini mandata. Čak je i predsjednik Harry Truman, koji je bio pobjednik u Drugom svjetskom ratu, izgubio odmah nakon toga kontrolu nad Kongresom", rekao je Puljić.

Osvrnuo se Puljić i na Republikanca Rona DeSantisa koji je ponovno izabran za guvernera Floride.

"DeSantis je svoj čovjek, on ima svoj način u politici kako vodi taj život na Floridi koji je poprilično učinkovit. Pokazao se dobrim nedavno u jednom velikom uraganu. To je čovjek koji ima dosta iskustva i veliki je supranik Donaldu Trumpu koji je najavio da će 15. ovog mjeseca donijeti jednu veliku odluku. Svi smo se ponadali da će reći hoće li ili neće ići za predsjedničke izbore 2024., ali se ušutio. Navodno je sinoć bio jako ljut, galamio je, nije bio zadovoljan. Rekao je da svi oni koje on pomaže, s Republikanske strane, koji su dobili izbore da su to dobili zahvaljujući njemu. Oni koji su izgubili, kaže, da on nije za to kriv. Tipično Trumpovski. U svakom slučaju, Ron DeSantis jest ozbiljan kandidat Donaldu Trumpu koji mora dobro razmisliti ima li smisla ići dalje. Kod Demokrata se vjerojatno mora naći jedan mlađi kandidat, a kod Republikanaca Ron DeSantis ima velike izglede da istisne Donalda Trumpa", zaključio je Puljić.

