Obrat u mučnom slučaju: Tužiteljstvo opet traži pritvor za Denisa Buntića, koji je zlostavljao suprugu - "Mogao bi ponoviti djelo"

Iz Tužiteljstva Zapadnohercegovačkog kantona danas su potvrdili da će uložiti žalbu na odluku Općinskog suda u Ljubuškom, koji je odbio određivanje pritvora za bivšeg hrvatskog reprezentativca Denisa Buntića (41), kojeg je supruga Klara prošlog tjedna prijavila za obiteljsko nasilje.

Osim toga, kod Buntića je pronađena veća količina oružja, uključujući automatske puške i zolje.

Kao razloge za određivanje pritvora iz Tužiteljstva ZHK-a navodili su opravdanu bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi sa sigurnošću mogao utjecati na iskaze svjedoka, odnosno ometati kazneni postupak utjecajem na njih te kako je opravdana bojazan da će ponoviti kaznena djela koja mu se stavljaju na teret.

Usprkos tome što je Buntić pretukao svoju suprugu Klaru, i to pred njihovom devetomjesečnom bebom, o čemu je supruga progovorila za medije dok je na ročištu na Sudu saslušana i audiosnimka nasilja, prijedlog za određivanje pritvora je odbijen.

Tome su, uvjerena je Klara Buntić, kumovale obiteljsko-prijateljske veze, s obzirom na to da je Buntićeva majka dugogodišnja zaposlenica Općinskog suda u Ljubuškom. Također, kazala je da se njezin suprug nakon prijave svojim automobilom odvezao u PU Ljubuški, piše Dnevni avaz.

Klara Buntić nakon toga odlučila je priču o obiteljskom nasilju iznijeti u medije tražeći na taj način da je se zaštiti, kao i njihovo malo dijete.

"Već godinama to trpim, ali nikad nije bilo u ovolikoj mjeri, bilo je modrica na oku, jedan, dva, tri udarca, a ovo je bilo do kraja. Da ja nisam uspjela pobjeći u jednom trenutku kad se on okrenuo, vjerojatno gledajući što će uzeti, čime će me dokrajčiti... Ja sam podigla rolete i pobjegla iz kuće. Denis je bio pod utjecajem alkohola, nenormalnim utjecajem alkohola", rekla je Klara Buntić za Dnevnik Nove TV.

Javna podrška Klari Buntić

Slučaj obiteljskog nasilja nad Klarom Buntić uznemirio je javnost u BiH te sve više raste podrška zlostavljanoj ženi. Svima je još svjež slučaj Nazime Hećimović koju je ubio suprug iako ga je prijavila, no pušten je na slobodu.

Oglasili su se iz Inicijative građanki i građana Mostara iskazujući svoju zabrinutost zbog nasilja nad Klarom Buntić i sramotnog poteza Općinskog suda u Ljubuškom.

"Mišljenja smo da ovakav potez Suda šalje poruku da su žene, žrtve obiteljskog nasilja, institucionalno nezaštićene i šalje poruku da su nasilnici zaštićeni. Iskazujemo nezadovoljstvo radom nadležnih institucija i tužiteljstva jer svaki dan čitamo da se negdje u Bosni i Hercegovini dogodilo porodično nasilje i nasilnici su na slobodi. Pitamo se jesmo li naučili iz slučaja Nizame Hećimović iz Gradačca? Bismo li reagirali da se dogodio smrtni slučaj? Tko će biti kriv kad postane prekasno?!

Zajedno zaštitimo Klaru i svaku drugu ženu žrtvu nasilja! Pokažimo im da nisu same!

Pozivamo nadležne institucije i tužiteljstvo da rade svoj posao i da žene, žrtve nasilja trebaju sustavno zaštiti, a nadležni Općinski sud u Ljubuškom da revidira svoju sramnu odluku", objavili su na Facebooku.