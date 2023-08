Bivši pomoćnik već se predao vlastima u Georgiji, čeka se dolazak Donalda Trumpa

Vlastima u Georgiji kasnije u četvrtak trebao bi se predati i Donald Trump pod optužbom da je planirao poništiti rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine u toj saveznoj državi.

Proces bi mogao rezultirati prvom i povijesnom policijskom fotografijom (mugshot) bivšeg američkog predsjednika.

Ovo je četvrti kazneni postupak protiv Trumpa od ožujka, kad je postao prvi bivši predsjednik u povijesti SAD-a protiv kojega je podignuta optužnica.

Već je suočen sa saveznim optužbama u Floridi i Washingtonu, a u kolovozu je optužen u Atlanti zajedno s još 18 osoba, uključujući Marka Meadowsa, svog bivšeg šefa osoblja te bivšeg njujorškog gradonačelnika Rudyja Giulianija.

