Šef SOA-e o navijačima: "Ne ide nikome u prilog da su se tamo išli tući"

"Istraga ide dalje ne bi otkrio nikakav operativan podatak, to sve traje, nastojimo riješit tu jako lošu situaciju. Možda u RH nismo ni svjesni koje je mjere Grčka poduzela u zadnjih 20 godina u borbi protiv huligana, dosta je grčkih huligana osuđeno . Neki su osuđeni na doživotnu robiju, neki i na više od 20 godina. Sama činjenica da su se tamo išli tući ne ide nikome u prilog", komentirao je sukob navijača u Ateni ravnatelj SOA-e Daniel Markić.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov je li u Grčkoj bilo riječi o tome da bi navijači mogli platiti jamčevinu i izaći - Markić je rekao da se sva pitanja otvaraju.

Markić je nedavno s hrvatskom delegacijom bio u Ateni, a s njihovim je predstavnicima razgovarao o navijačima.

"Ne znam može li doći do toga, ali o svemu se priča", objasnio je. Šef SOA-e odgovorio je na pitanje jesu li ministri trebali ići u zatvor posjetiti pritvorene Hrvate. Kaže da se ne bi miješao u odluku, ali misli da je ona razumljiva.

Na pitanje vidi li on u pomoći hrvatske vlade politički pritisak ili u izjavama predsjednika štetu kako to vide Grci, odgovara: "Meni je cilj da se to nekako riješi. Ne dolazi u obzir da komentiram izjave Predsjednika. Razumijem što želi reći, kao što sam prije puta u Grčku obavijestio njega - informirao sam ga i o rezultatima tog puta, dalje nemam što komentirati", rekao je.

Na problematici BBB-ovaca koji su bili u Grčkoj, a sada su u bijegu - rade hrvatske institucije, a postoji i okvirna ideja kako te grupe izgledaju, pojasnio je Markić.



"Iako relativno male u RH, mogu relativno brzo organizirati bilo koju vrstu nasilja. I to želimo izbjeći", pojasnio je i dodao da Hrvatska radi na tome na koji će način reći dosta nasilju.

Pad zrakoplova u Rusiji

Što se tiče pada zrakoplova u čijem je padu navodno poginuo i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, Markić je komentirao da je teško da, ako se to tako dogodilo, da Vladimir Putin nije znao.

"Oni to znaju raditi i ne boje se koristiti takve metode. Ima jedna knjiga u Rusiji koja kaže 'ništa nije istina, sve je moguće'. To je dobar opis same Rusije, to je bilo za očekivati i ako je to tako onda je poslana i poruka. Znači nije umro mirno u snu od nepoznatog uzroka - to je baš jasna poruka", zaključio je šef SOA-e.

Markić vjeruje da novonastala situacija neće puno promijeniti tijek rata u Ukrajini, a na pitanje je li smrt Prigožina režirana odgovorio je - "Ako nije, onda je ta slučajnost stvarno fascinantna".

