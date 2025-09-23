Trumpove neugodnosti u UN- u postale viralne! "Srećom, prva dama je u dobroj formi"

Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je govor pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda, ali njegov dolazak do govornice nije prošao bez problema.

Naime, pokretne stepenice kojima se želio popeti prestale su raditi čim je on, zajedno sa suprugom Melanijom Trump, stao na njih. Odlučili su da neće čekati da prorade, nego su se sami popeli do vrha. Sve su snimile kamera okupljenih novinara i video je brzo postao viralan.

Trump se i našalio kako je cijela situacija mogla završiti puno gore da "prva dama nije u tako dobroj formi".

President Trump and his wife, they savored the stairs in the UN building, when they started to go up, and later during his speech, they savored the teleprompter. For nadie it is a secret that the UN is controlled by the international left pic.twitter.com/gQXBBSjEfV — Juan Manuel Ríos P (@jmriosp) September 23, 2025

Donald i Melania Trump Foto: Afp

Međutim, tu nije bio kraj problemima. Tijekom govora pred Općom skupštinom pokvario mu se blesimetar i to točnu u trenutku u kojem je trebao započeti obraćanje. Američki predsjednik napamet izrekao nekoliko uvodnih rečenica, ali nije sakrio nezadovoljstvo.

"Ne smeta mi održati ovaj govor bez blesimetra jer blesimetar ne radi", rekao je i nasmijao okupljene.

"Svejedno, jako sam sretan što sam ovdje s vama i na ovaj se način priča više iz srca. Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim blesimetrom u velikoj nevolji", dodao je Trump.

U trenutku kad se požalio na blesimetar, dvoranom se prolomio smijeh svjetskih čelnika.

🚨OH SHIT: A visibly upset Trump says his teleprompter isn’t working as the UN delegation erupts in laughter:



“Whoever is operating this teleprompter is in big trouble” pic.twitter.com/8SKBhUlPB2 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 23, 2025