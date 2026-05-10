Trump usred pregovora napao Iran, izvrijeđao i Obamu: "Vuku nas za nos, ali više se neće smijati"

Predsjednik SAD-a Donald Trump u objavio na društvenoj mreži Truth Social obrušio se na Iran. Učinio je to usprkos mirovnim pregovorima koji su u tijeku i nedugo nakon što je Iran poslala svoj odgovor na američki mirovni prijedlog.

"Iran se već 47 godina poigrava sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostatkom svijeta ("odgađanje, odgađanje, odgađanje!"), a onda je naposljetku 'osvojio jackpot' kada je Barack Hussein Obama postao predsjednik. Ne samo da je bio dobar prema njima, bio je sjajan — praktički je stao na njihovu stranu, odbacio Izrael i sve ostale saveznike te spasio Iran", napisao je Trump.

"Stotine milijardi dolara, kao i 1,7 milijardi dolara u gotovini, dopremljenih avionom u Teheran, predani su im praktički na srebrnom pladnju. Sve banke u Washingtonu, Virginiji i Marylandu bile su ispražnjene — radilo se o tolikoj količini novca da, kada je stigao, iranski režim nije znao što bi s njim. Nikada prije nisu vidjeli toliko novca i nikada više neće. Novac je iz aviona iznošen u koferima i torbama, a Iranci nisu mogli vjerovati svojoj sreći", dodao je.

Naveo je da su Iranci "napokon pronašli najveću 'budalu' od svih, u liku slabog i glupog američkog predsjednika".

"Kao naš 'vođa' bio je katastrofa, ali ne toliko loš kao pospani Joe Biden! Već 47 godina Iranci nas 'vuku za nos', tjeraju nas da čekamo, ubijaju naše ljude, guše prosvjede i nedavno su ubili 42.000 nevinih i nenaoružanih prosvjednika, dok su se smijali našoj sada ponovno velikoj zemlji. Više se neće smijati!", zaključio je Trump.