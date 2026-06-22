Baranjski heroji bore se s apsurdom: "Uvijek imamo manjak ljudi, a popravci su strahovito skupi"

Broj intervencija u posljednjih godinu dana znatno je porastao, a ova godina, kažu, krenula je izazovno.

"Imamo povećanje intervencija za 40 posto u odnosu na prošlu godinu, što je znak da bi ovo ljeto moglo biti pakleno", najavio je zamjenik zapovjednika JPVP-a Beli Manastir Daniel Časar.

Izazovna sezona pred baranjskim vatrogascima Foto: DNEVNIK.hr

U ovako pakleno ljeto u borbu s vatrom idu s nedostatkom radne snage. Nedostaje im minimalno pet ljudi.

"To je veliki problem. Imamo i dislokaciju, normalno da je problem, ljudi ne mogu ni koristiti godišnji odmor u ljetnom periodu, to je veliki problem", upozorio je vatrogasac vozač Josip Molnar.

Josip Molnar, vatrogasac vozač, JVPV Beli Manastir Foto: DNEVNIK.hr

Iako im je postrojba desetkovana, već 26 godina nesebično šalju svoje snage u protupožarnu sezonu na more.

"I do kraja protupožarne sezone mi ćemo po jednog čovjeka davati", rekao je Časar. "I ono su naša braća vatrogasci, moramo i njima pomoći", dodao je Molnar.

A njezini članovi bili su heroji na požarima, u poplavama, migrantskim krizama i brojnim drugim intervencijama. Dodatno zahtjevno i izazovno je što koriste vozila stara 20 godina.

Daniel Časar, zamjenik zapovjednika JPVP Beli Manastir Foto: DNEVNIK.hr

"Sklona su, s obzirom na to da su to specifična vozila, servisiranjima, kvarovima, kvarovi su strahovito skupi. Zadnji kvar koji smo imali na autocisterni, mjenjač, koštao je 8000 eura", pojasnio je Časar, pa nastavio pokazivati na srce kamiona, a to je vatrogasna pumpa.

"U slučaju kvara ovog vozila dolazi do velikih problema, jer mi onda nemamo vozilo za intervenciju", istaknuo je Časar.

Stoga strepe jer njihovo zamjensko vozilo nije u voznom stanju.

"Ono se pokvarilo, otišao je ventil za kočioni sustav, koji je teško nabaviti. Trenutno je neregistriran, odjavljen, spali smo na jedno vozilo", pojašnjava Časar.

Izazovna sezona pred baranjskim vatrogascima Foto: DNEVNIK.hr

Jednim vozilom ne pokrivaju samo Beli Manastir, nego i cijelu Baranju. "To je otprilike 804 kvadratna kilometra", govori Časar.

"74 vatrogasne intervencije istovremeno u roku 3 sata. To je mnogo za jedno područje koje mi pokrivamo", tvrdi Molnar.

S minimalnim budžetom financira ih država, a razliku im namiruje Grad.

"Za ovu godinu to je oko 500.000 eura", kaže Časar, a na pitanje koliko od toga ode na plaće, koliko ostane za gorivo, imaju li dovoljno - odgovara. "Još uvijek imamo za gorivo. Na plaće nam ode 80 do 90 posto sredstava."

Izazovna sezona pred baranjskim vatrogascima Foto: DNEVNIK.hr

Iako s nedostatkom ljudstva i zastarjelim voznim parkom, od dojave za svega jednu minutu kreću na teren, a ističu, do kraja godine trebala bi im stići dva nova vozila.