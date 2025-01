Vršitelj dužnosti šefa Domovinske sigurnosti Benjamine Huffman smijenio je zapovjednicu Američke obalne straže Lindu Lee Fagan jer je politiku raznolikosti, pravičnosti i uključenosti (DEI) stavila ispred pitanja sigurnosti granica.

Nakon otkaza admiralici Fagan, Trumpov savjetnik Elon Musk je na na X-u napisao da ugrožavanje američke vojske i sigurnosti granica kako bi se više novca trošilo na rasističku i seksističku DEI glupost više nije prihvatljivo.

Undermining the US military and border security to spend money on racist/sexist DEI nonsense is no longer acceptable https://t.co/IPoDv5odP8