VIDEO Održani prosvjedi diljem svijeta: Obilježava se godina od dana koji je promijenio Bliski istok

Tisuće propalestinskih prosvjednika okupile su se u nedjelju u gradovima diljem svijeta uoči prve godišnjice smrtonosnog napada Hamasa na Izrael 7. listopada koji je pokrenuo rat u Gazi.

Prosvjedi su održani u većim gradovima od Jakarte do Istanbula i Rabata, a uslijedili su nakon demonstracija u subotu u glavnim europskim prijestolnicama te u Washingtonu i New Yorku.

U Parizu se židovska zajednica okupila kako bi obilježila godinu dana od napada palestinske militantne skupine Hamas, kada su njezini pripadnici napali južne izraelske zajednice, ubivši 1200 ljudi i otevši oko 250 talaca, prema izraelskim podacima.

An Israeli vigil’s taking place to mark tomorrow’s anniversary of the October 7th attack by Hamas. A pro-Palestinian counter-protest is being held alongside it, with a number of police officers monitoring the two groups. pic.twitter.com/GDVTjkUEJU