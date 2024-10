Trump pričao o tuširanju s golferom: "O moj Bože, to je nevjerojatno"

Republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump pojačao je u subotu verbalne napade na demokratsku protukandidatkinju Kamalu Harris, dok se ona okrenula slavnima kako bi potaknula polet za svoju kampanju, pri čemu su se oboje udvarali prijevremenim glasačima.

Harris i Trump su prilično izjednačeni u najkritičnijim državama gdje su mnogi Amerikanci počeli prijevremeno glasati putem pošte ili osobno, samo 17 dana uoči izbora 5. studenoga.

Harris je u subotu okupila pristaše u Detroitu u Michiganu, na prvi dan ranog glasanja u tom gradu, zajedno s repericom rođenom u Detroitu Lizzo, koja je rekla da je glasanje ključno u državi u kojoj male margine mogu odlučiti izbore.

Kasnije se u Atlanti Harris pojavila s pop-pjevačem Usherom.

"Ovo je najkritičnija među svim kolebljivim državama, tako da se svaki, i zadnji glas ovdje računa", rekla je Lizzo. Odbacila je tvrdnju nekih da Amerika nije spremna za ženu predsjednicu, rekavši: "Bilo je i vrijeme", otpjevavši jedan od svojih najvećih hitova.

Glasovi u nekoliko promjenjivih država, gdje kandidati obiju stranaka imaju podjednako snažnu potporu te su izborni rezultati bili tijesni u prošlim ciklusima, vjerojatno će odlučiti izbore.

U Latrobeu u Pennsylvaniji Trump je pojačao osobne napade na Harris, što je praksa za koju se neki od njegovih savjetnika plaše da bi mogla odvratiti prevrtljive glasače.

Trump je rekao da je Harris ljevija od demokratskih senatora Elizabeth Warren i Bernieja Sandersa.

“Morate reći Kamali Harris da vam je dosta, da jednostavno ne možete više izdržati: Ne podnosimo te, ti si usrana potpredsjednica”, rekao je Trump.

Dok je gomila pljeskala, Trump je dodao: "Kamala, otpuštena si, gubi se odavde, otpuštena si."

Premda je događaj u Latrobeu označio kao početak iznošenja završnih argumenata svoje kampanje, Trump se brzo udaljio od scenarija dugom pričom o Arnoldu Palmeru, rođenom u tom gradu, koja je uključivala nepristojan komentar o genitalijama tog legendarnog igrača golfa.

"Nakon tuširanja s njime, ostali igrači izašli bi odande i rekli: 'O moj Bože, to je nevjerojatno'", rekao je.

Kampanja Kamale Harris ubrzo je reagirala.

"Trumpova završna riječ u Pennsylvaniji doslovno je smeće. U govoru na skupu u Pennsylvaniji koji je njegov predizborni tim opisao kao 'početak završne riječi u posljednjoj dionici', Trump se usredotočio na pitanje koje je biračima najvažnije na ovim izborima: anatomiju preminulog igrača golfa", navodi se u priopćenju kampanje.

I u Detroitu i u Atlanti, Harris je pozvala svoje pristaše da ulože sve napore za pobjedu.

"Na dan izbora ne želimo žaliti za onim što smo mogli učiniti u sljedećih 17 dana", rekla je skupini od oko 300 birača koji su se planirali zajedno uputiti mjesta prijevremenog glasanja.

Rekla je da je rano glasanje već postavilo rekorde u Georgiji i Sjevernoj Karolini i izazvala Detroit - grad poznat po bogatoj glazbenoj sceni - da slijedi njihov primjer.

Harrisova sljedeća postaja bila je Atlanta u Georgiji, na skupu s još jednom glazbenom ikonom, Usherom, koji je uzeo stanku od trodnevne koncertne turneje u tom južnom gradu kako bi pozvao birače da idu od vrata do vrata i angažiraju susjede i prijatelje da glasaju.

"Svaki poziv je bitan. Svaki razgovor je bitan. Sve to čini razliku u zatvaranju ove utrke... Sve što učinimo u sljedećih 17 dana utjecat će na budućnost naše djece, naših unuka, ljudi koje volimo najviše", rekao je.

Harris je, govoreći pred oko 11.000 ljudi u glazbenoj dvorani u Atlanti, drugi dan zaredom kritizirala Trumpa zbog otkazivanja događaja i izbjegavanja još jedne predsjedničke debate zbog, kako je rekla, "iscrpljenosti".

"Kada odgovara na pitanje ili govori na skupu, jeste li primijetili da ima tendenciju skrenuti s teksta i brbljati, i općenito, zaboga, ne može dovršiti misao?" rekla je. "On je to nazvao 'tkanjem'. Ali mislim da ćemo mi ovdje to nazvati besmislicom."

Harris će trebati dobre rezultate u većinskim nebijelim gradovima Detroitu i Atlanti i njihovim okolnim predgrađima kako bi ponovila pobjede predsjednika Joea Bidena 2020. u Michiganu i Georgiji.

Trump nastoji iskoristiti ono što je smatrao boljim položajem za sebe u anketama koje pokazuju da je utrka u mrtvoj točki. Neki glasači već imaju glasačke listiće za slanje poštom, što je važno u "državama bojnog polja" koje bi mogle preokrenuti utrku 2024.

Prijevremeno glasovanje također je počelo u subotu u Nevadi, gdje bivši predsjednik Barack Obama planira voditi kampanju za Harris u Las Vegasu.

Oboje kandidata provelo je petak u Michiganu u kojemu je velika konkurencija, razmjenjujući kritike o svojoj podobnosti za dužnost predsjednika. Trump (78) je odbacio njezine optužbe da je iscrpljen tempom završnih dana kampanje. Harris u nedjelju puni 60 godina.

Trump je rekao da nije otkazao nijedan događaj. Ali događaj Nacionalnog streljačkog saveza Amerike 22. listopada u gradu Savannah u Georgiji, kojem je planirao prisustvovati, ipak je otkazan, kako su objavili organizatori.

