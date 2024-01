Trumpova ključna pobjeda u New Hampshireu: Na korak do republikanske nominacije

Donald Trump pobijedio je na republikanskim predizborima u New Hampshireu, čime je zgrabio predsjedničku nominaciju Republikanaca po treći put, a svoju suparnicu, Nikki Haley, pobijedio u državi u kojoj je imala najbolje izglede protiv njega.

Associated Press i televizijske mreže proglasile su Trumpovu pobjedu nedugo nakon zatvaranja birališta, na temelju prvih rezultata i izlaznih anketa birača.

Iako su dosad glasovale samo dvije države, Trumpova pobjeda na predizborima u utorak naglasila je njegovu dominaciju u stranci.

Haley, bivša guvernerka Južne Karoline, provela je tjedne u kampanji u New Hampshireu, nadajući se pobjedi koja bi mogla pojačati potporu njezinom suprotstavljanju Trumpu, koji se tijekom kampanje malo pojavljivao u javnosti u državi.

Umjereni republikanci i neovisni birači čine veći udio primarnih glasova u New Hampshireu nego u većini drugih država. Prema preliminarnim rezultatima izlazne ankete provedene za velike televizijske mreže, 31 posto birača izjasnili su se kao umjereni, u usporedbi s 9 posto koliko ih se takvima izjasnilo na stranačkim izborima u Iowi prošlog tjedna, na kojima je Trump pobijedio s velikom razlikom.

Haley je uz to imala podršku državnog republikanskog guvernera, Chrisa Sununua, koji se energično zalagao za nju. Ništa od toga nije pomoglo.

Iako je prije glasovanja rekla da će nastaviti s kampanjom čak i ako izgubi, republikanski čelnici već su ovaj tjedan počeli spominjati Trumpa kao "vjerojatnog kandidata" i pozivati ​​Haley da odustane.

Na demokratskoj strani pobijedio je aktualni predsjednik SAD-a Joe Biden, navodi Associated Press, iako njegovo ime nije bilo na glasačkom listiću. Demokrati su prošle godine odlučili revidirati svoj kalendar glasovanja, tvrdeći da New Hampshire i Iowa, tradicionalno prve dvije države u kojima se glasa, ne predstavljaju demografiju nacije.

Ali predsjednikove pristaše pokrenule su snažnu kampanju upisivanja njegovog imena na glasačke listiće, a u preliminarnim rezultatima činilo se da su tako upisani listići činili veliku većinu glasova. Državni dužnosnici rekli su, međutim, da službeni rezultati demokratskog glasovanja možda neće biti dostupni do srijede zbog vremena potrebnog za zbrajanje upisanih glasova.

New Hampshire već desetljećima igra vrlo važnu ulogu u procesu predsjedničkih nominacija. S obzirom na to da je država mala, to kandidatima omogućuje omogućuje stil “maloprodajne politike”, u kojoj se političari direktno obraćaju biračima, a koji je uglavnom nestao iz kampanja u drugim državama.