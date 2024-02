Trump niže uspjehe: Pobijedio na izborima u rodnoj državi svoje protukandidatkinje

Donald Trump je u subotu lako pobijedio Nikki Haley na republikanskim predizborima u Južnoj Karolini, produživši svoj pobjednički niz dok maršira prema trećoj uzastopnoj predsjedničkoj nominaciji i revanšu s demokratskim predsjednikom Joeom Bidenom.

Bivši predsjednik bio je uvelike favoriziran za pobjedu u južnjačkoj državi, pri čemu su ankete javnog mnijenja jedna za drugom pokazivale da drži značajno vodstvo usprkos nizu kaznenih prijava i činjenici da je Haley rođena u Južnoj Karolini i u kojoj je osvojila dva guvernerska mandata.

"Nikada nisam vidio Republikansku stranku tako jedinstvenu kao što je sada", rekao je Trump pristašama u Columbiji, glavnom gradu države, samo nekoliko minuta nakon zatvaranja birališta u 19 sati. Nijednom nije spomenuo Haley u otprilike 30 minuta opaski.

Uvjerljiv ishod pojačat će pozive Trumpovih saveznika da bi Haley, posljednja Trumpova preostala protukandidatkinja, trebala odustati od utrke.

Trump je do sada dominirao u svih pet predizbora: u Iowi, New Hampshireu, Nevadi, na Američkim Djevičanskim otocima i sada u Haleyjnoj rodnoj državi, ostavljajući je gotovo bez puta do republikanske nominacije.

Trump je vodio s 59,7% prema 39,7% s približno polovicom očekivanih glasova, prema Edisonu.

Prkosna Haley, koja je pod Trumpom bila veleposlanica u UN-u, ponovno je u subotu rekla da će voditi kampanju barem do "super utorka" 5. ožujka, kada će republikanci u 15 država i jednom američkom teritoriju glasati.

"Moramo pobijediti Joea Bidena u studenom", rekla je pristašama u Charlestonu, u Južnoj Karolini, nakon što su izbori u subotu otišli u Trumpovu korist.

"Ne vjerujem da Donald Trump može pobijediti Joea Bidena."

Ustvrdila je da njezin udio glasova, iako manji od 50%, pokazuje da je veliki broj republikanaca još uvijek zabrinut zbog Trumpa.

Haley je posljednjih dana posebno zaoštrila svoje napade na Trumpa, dovodeći u pitanje njegovu mentalnu oštrinu i upozoravajući birače da će izgubiti na općim izborima u studenom.

Ali malo je dokaza da su republikanski birači zainteresirani za bilo kojeg nositelja osim Trumpa.

Imigracija, koju je Trump stavio u ključni fokus svoje predizborne kampanje, bila je pitanje broj 1 za glasače na republikanskim predizborima u subotu, prema Edisonovoj izlaznoj anketi. Oko 39% birača navelo je to pitanje u usporedbi s 33% koji su rekli da im je ekonomija najveća briga.

Međutim, ponovno su izlazne ankete ukazale na Trumpovu vlastitu ranjivost. Gotovo jedna trećina birača je rekla da Trump ne bi bio sposoban obnašati dužnost predsjednika ako bi bio osuđen za zločin.

Prvo kazneno suđenje Trumpu trebalo bi započeti 25. ožujka u New Yorku. U tom slučaju optužen je za krivotvorenje poslovne dokumentacije kako bi prikrio isplate tajnog novca porno zvijezdi Stormy Daniels.

Suočen je s još tri skupine optužbi, uključujući saveznu optužnicu za urotu da preokrene Bidenovu pobjedu 2020. Trump se u svim slučajevima izjasnio nevinim i tvrdio je, doduše bez ikakvih dokaza, da optužbe proizlaze iz demokratske zavjere da se njegova kampanja izbaci iz kolosijeka.

"Moja vrhunska i apsolutna osveta"

I Trump i Biden već su počeli gledati u studeni, a predsjednik je opisao Trumpa kao smrtnu prijetnju republici.

Prije nego što je u subotu odletio u Južnu Karolinu, Trump se obratio okupljenim konzervativnim aktivistima u blizini Washingtona u 90-minutnom govoru koji je oslikao mračnu sliku propadajuće Amerike pod Bidenom.

Rekao je da će, ako pobijedi Biden na općim izborima 5. studenog, to predstavljati "sudnji dan" za SAD i njegovu "konačnu i apsolutnu osvetu".

Guvernerka Južne Dakote Kristi Noem i bivši predsjednički kandidat Vivek Ramaswamy postali su favoriti za Trumpov izbor za potpredsjednika, prema anketi među aktivistima na konzervativnoj konferenciji. Svaki je dobio po 15% podrške.

Haley, čije su vanjskopolitičke vjerodajnice u središtu njezine kampanje, posljednjih se dana usredotočila na Trumpov stav prema Rusiji nakon smrti Alekseja Navaljnog, tamošnjeg glavnog oporbenog čelnika.

Kritizirala je Trumpa jer je danima čekao prije nego što je komentirao smrt Navaljnog, a potom i zato što nije okrivio ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Također je osudila Trumpove nedavne izjave da neće braniti NATO saveznike od ruskog napada ako smatra da nisu potrošili dovoljno na obranu.

Haley se nadala da će "otvoreni" predizbori u Južnoj Karolini, koji dopuštaju registriranim glasačima da daju glas, dovesti do odaziva nezavisnih kandidata, pa čak i nekih demokrata koji su odlučni zaustaviti Trumpa.

No podaci Edisonove izlazne ankete pokazali su da se samo 21% birača smatra umjerenim ili liberalnim, samo malo više od 19% koji su to rekli na predizborima stranke 2016.