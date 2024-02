Tijelo Alekseja Navaljnog predano majci, postavili joj uvjet

Tijelo vodećeg ruskog oporbenjaka Alekseja Navaljnog predano je njegovoj majci, rekao je njegov glasnogovornik.

Najpoznatiji politički protivnik Vladimira Putina iznenada je preminuo u zatvoru 16. veljače, a Ljudmila Navaljnaja već danima od vlasti zahtijeva predaju njegovog tijela.

Prethodno joj je navodno rečeno da pristane na tajni pokop inače će biti pokopan u zatvorskoj koloniji u kojoj je umro, izvijestio je BBC.

U objavi na X-u, Navaljnijeva glasnogovornica je zahvalila svima koji su zahtijevali da se preda njegovo tijelo.

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.



Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…